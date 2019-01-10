Не любит фотографироваться и оставляет на ночь свет для своей собаки. Интересные факты о Хабенском

Константин Хабенский часто оказывается в центре внимания прессы, но редко говорит о личном и дает интервью. Кто-то считает это признаком звездной болезни, нам же кажется, актеру и так есть чем заняться. Например, очередными съемками, режиссурой или общением с близкими — которых он, по собственному признанию, из-за работы почти не видит.

Сегодня Хабенскому исполняется 47. В день рождения актера редакция LADY собрала самые значимые факты из биографии Константина и его яркие высказывания.

О выборе профессии

Мама актера, Татьяна Геннадьевна, работала учительницей математики. Однако сын ее любви к науке не унаследовал: единственное, чего отчаянно желал юный Костя, — это поскорее окончить школу.



Костя в детстве

После восьми классов Хабенский поступил в техникум авиационного приборостроения и автоматики. Теоретическая часть давалась ему с переменным успехом, а к третьему курсу, когда дошло до практики, парень осознал: эта специальность явно не для него. И, к нашему с вами счастью, решил забрать документы.

Чем заниматься дальше, юноша не знал. В попытке заработать деньги он выступал в амплуа уличного музыканта, мыл полы и даже подрабатывал дворником. Случай привел его в театр-студию «Суббота»: туда Хабенский пришел устраиваться монтировщиком.





Театральная жизнь захлестнула юношу, да так, что спустя некоторое время он даже получил свою первую роль в массовке. Которая и стала решающей в выборе профессии: впоследствии Константин поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии — и успешно его окончил.

О плохих фильмах

Сегодня Хабенского по праву считают одним из лучших российских актеров, и наверняка у вас уже есть топ любимых фильмов с ним в главной роли. Чего стоят «Небесный суд», «Географ глобус пропил», «Время первых».



Афиша фильма по роману «Географ глобус пропил», где Константин играет преподавателя географии, переживающего кризис середины жизни

Но даже у лучших случаются фиаско. Например, одна из недавних работ Константина — «Селфи» — не только провалилась в прокате, но и не «зашла» самому актеру.

— В фильме была одна сцена, которая спасала все и переводила фильм сразу на другой уровень, — рассказывал Хабенский в интервью Юрию Дудю. — К герою приходит его жена, которую играет Аня Михалкова, и говорит: а я сразу поняла, что он — это не ты. И когда он начал возмущаться, жена говорит очень простую вещь: а почему дети гениев должны страдать из-за них? Это было так пронзительно, что я сразу понял все поступки героя. Во время премьеры я говорил о том, что видел два месяца назад на монтаже. И вдруг на премьере этой сцены не было.

— Что вы сказали? — поинтересовался интервьюер.

— Тьфу на вас! — ответил Константин.



Кадр из фильма «Селфи»

Кстати, в 2019-м году нас ждет как минимум один хороший фильм с Константином. А точнее, сериал — второй сезон «Метода», где Хабенский играет в паре с красавицей Паулиной Андреевой.



С партнершей по сериалу «Метод» — Паулиной Андреевой

А пока можно получить удовольствие от того, как Константин озвучил короткометражный и очень ироничный фильм Анны Меликян «Нежность».

О публичности

Летом прошлого года в СМИ разгорелся настоящий скандал: Константин Хабенский, будучи на отдыхе в Крыму, отказался фотографироваться с «особенным» сыном Эвелины Бледанс (у мальчика диагностирован синдром Дауна. — Прим. редакции). Интернет-сообщество разделилось на два лагеря. Часть людей считала, что болезнь — не повод потакать ребенку и его маме. Другие настаивали, что сделать совместное фото не так уж и сложно, особенно с учетом обстоятельств. Хабенский никак не комментировал ситуацию, но в интервью журналу Esquire — которое, к слову, вышло задолго до всей этой шумихи — четко обозначил свою позицию:

«Это мое личное дело, хочу я фотографироваться или не хочу, есть у меня настроение или нет. Когда я не на работе, я никому ничего не должен. Я благодарен за то, что подходят, разговаривают, просят. Значит, смотрят. Я благодарен вам, но есть моя личная жизнь.

Раньше, когда еще не было смартфонов, любимым актерам поклонники все время предлагали выпить, а сейчас везде предлагают сфотографироваться. И мне кажется, это не меньше разлагает человека, чем водка. Это деградация: в какой-то момент ты перестаешь понимать, кто эти люди, что с тобой фотографируются.

Из двадцати человек обычно лишь один подходит и говорит: „Здравствуйте, как ваши дела? Я был на спектакле, видел фильм“, — а потом просит: „Позволите с вами сфотографироваться?“ Один из двадцати! Остальные девятнадцать сразу спрашивают: „Можно?“.

Нельзя — я вас не знаю! Я фотографируюсь с теми, кого люблю, знаю или по крайней мере с кем уже провел какое-то время, пообщался. Есть кино, театр, где я могу с вами поделиться своей болью, радостью, шутками — всем чем угодно. И это счастье. Это моя профессия, но дальше — моя собственная жизнь».

О безысходности

В 2008-м в семью Хабенского пришла трагедия: спустя год борьбы с раком мозга скончалась первая супруга Константина Анастасия. На руках актера остался маленький сын Иван.

«Безысходность — это когда на сороковой день ты стоишь у могилы и понимаешь, что это не страшный сон, не чья-то глупая шутка, что теперь ты и будешь жить так дальше, только без этого дорогого человека. Ты ничего не можешь изменить, выбор сделан свыше. Вот что такое безысходность. А не эти ваши: работы нет, парень бросил, девушка оказалась тварью, надеть нечего, погода плохая и денег не хватает. Пока ты жив, у тебя миллион вариантов и выходов».





О благотворительности

После смерти жены Хабенский основал благотворительный фонд, призванный помогать детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга. Первое время актер участвовал в жизни фонда по максимуму: сам ездил в больницы, общался с малышами и их родителями, помогал заполнять бумаги. Сегодня Константин выступает скорее гарантом надежности и заботится о репутации своего детища. В частности, о том, откуда поступают крупные суммы денег.

«Я два раза отказывался от крупных пожертвований, чтобы, наверное, сохранить имя фонда. Может быть, настанет такой момент, что помощь будет настолько необходима, что придется соглашаться» — отметил Хабенский.

Помогает Константин и бездомным животным. С ним живет собака Фрося, которая боится темноты и одиночества, поэтому актер часто берет ее с собой на съемки, а ночью оставляет для Фроси включенную лампу.