«Встаю в 5.30 и бегу навстречу красивому телу». Белорусы, которые успевают тренироваться до работы

Если ваши вечера расписаны и времени на занятия спортом совсем не остается, задумайтесь об утренних тренингах до работы. Белорусы, которые практикуют ранние пробуждения и занятия спортом на рассвете, рассказали GO.TUT.BY о мотивации и преимуществах утренних тренировок.



Фото: pixabay.com

«Нравится бегать, когда город еще спит»



Источник: личный архив Карины Радионовой

Специалист по продажам Карина Радионова регулярно тренируется уже в течение трех лет и является кандидатом в мастера спорта по пауэрлифтингу. Два первых года она чередовала утренние тренинги с вечерними, а в 2018-м перешла только на ранний формат занятий.

— Утренние тренировки способствуют максимальной работоспособности и продуктивному рабочему дню, — говорит 23-летняя белоруска. — После раннего тренинга бодрость в течение дня просто зашкаливает.

Карина совмещает беговые тренировки с силовыми.

— Беговые устраиваю по вторникам, четвергам и воскресеньям с пяти до семи утра, а силовые — по понедельникам, средам, пятницам и субботам в промежуток с восьми до 11.

Мне нравится бегать, когда город спит. Есть возможность насладиться уединением (а сейчас еще и красотой праздничных огней). Никакой суеты повседневной жизни: лишь ты, внутренний покой и удовольствие от каждого шага. Плюс утром легче пробегать большие дистанции: на стартовых трех-четырех километрах я, можно сказать, еще пробуждаюсь, поэтому оставшиеся восемь-десять километров даются легче.