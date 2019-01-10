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«Синяя изолента выглядит надежно»: работа над строительными ошибками на «Доске позора»

11.01.2019 08:40 — Разное | Tut.by  
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А зимой-то у нас хорошо, чистенько. Снег все скрыл — и ямы, и лужи, и разбитые тротуары. Но наши читатели о них не забыли, сфотографировали до снегопадов и прислали в рубрику «Доска позора». В нашу подборку попали также «шедевры» строителей, проектировщиков и просто любителей самостоятельного ремонта.


Фото предоставлено читателем

Автор этого фото сообщает, что суровые минские строители укладывают плитку на плиточный клей в 12-ти градусный мороз у подъезда дома № 26 по улице Прушинских. Его смутила надпись на мешке — «температурный диапазон для работы +5 — +25 градусов». Как долго продержится плитка?


Фото предоставлено читателем

Экспобел. Что же там за дверью вверху?


Такая самоделка появилась после капремонта. Фото предоставлено читателем

Минск, Мавра, 52, у 4-го подъезда. Автор фото сообщает, что до капремонта на ливневке стояла заводская чугунная решетка. Вместо нее строители установили что-то самодельное.


Фото предоставлено читателем

Заявку на 115.by рассмотрели, ливневку засыпали песком, самодельную решетку убрали. А на вопрос, где же заводская решетка, ответили — ее в планах капремонта не было.


Фото предоставлено читателем

Фото этой шедевральной детской песочницы прислал поклонник нашей рубрики из Подмосковья. Они так ракетные шахты маскируют?


Фото предоставлено читателем

Попробуйте угадать номера дома в Гомеле после ремонта. Даем подсказку — он находится напротив университета имени Франциска Скорины.


Фото предоставлено читателем

Фонарь уличного освещения возле одного из входов в детский сад N89 в городе Витебске по проспекту Московский, 80а. Автор фото сообщает, что наклонился он уже давно, но ремонтировать его никто, похоже, не собирается. «Недавно на нем появились поперечные трещины — может упасть, с обрывом проводов». А рядом детский сад.


Открыть/скачать видео (20.34 МБ)

Минск, проспект Дзержинского, 11, новый дом. Новосел говорит, что долго не могли понять, почему дует из угла комнаты. Но когда сняли гипсокартон, то поняли, что причина в не заделанном примыкание стен с балками. На видео видно, как сквозняк тушит зажженные спички.


Фото предоставлено читателем

И еще одна минская новостройка на Грушевке. За гипсокартоном, которым были обклеены стены, владелец обнаружил бычки, оставленные строителями. Спрашивается, а зачем надо было гипсокартон снимать? Да потому что за ним «ветер гулял».


Фото предоставлено читателем

Сеница. Дорога к домам 80,82,84 по улице Набережной. Жители сообщают, что после дождей все выглядит гораздо хуже. И эту ситуацию они наблюдают уже несколько лет. А местные власти проблемы не видят?


Фото предоставлено читателем

Лепнина, работа мастера.



Подключение газового котла в новом доме. Что не так?


Автор фото поясняет, что котел находится на противоположной стене. Город Дрогичин улица Шоссейная, 33.








Пешеходные дорожки и подъезд к дому по улице Орловского в Ганцевичах.


Фото предоставлено читателем

Боровляны, улица 40 лет Победы, дорога между зданиями 21 и 23. «На протяжении 5 лет наблюдаю такую картину из окна своего автомобиля» — пишет автор фото.


Фото предоставлено читателем

3-я городская больница Гомеля, хирургическое отделение. Оказывается, потустороннее подключение к розеткам существует.


Фото предоставлено читателем

Сантехник немного накосячил с подключением писсуаров, но все же работает? Улыбайтесь.


Фото предоставлено читателем

А как еще должен выглядеть туалет в строительном магазине?


Фото из instagram

Плиточник не смог определиться: вертикально даму положить, или горизонтально?


Фото: stena.ee

Синяя изолента придает дополнительную надежность любым конструкциям.

Как раз вчера говорили о технике безопасности труда на стройках. Так вот что мы вам скажем — есть страны, где об этом даже не слышали:


Открыть/скачать видео (1.89 МБ)

А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным — присылайте фото нам на почту stroika@tutby.com с кратким описанием. Самые интересные мы опубликуем — трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными.

Кстати, многие коммунальные проблемы можно решать через специальный сайт 115.бел. Этот сервис работает уже во многих городах страны.

А если вы знаете примеры, когда после критики строители исправились — сообщайте нам об этом обязательно!

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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