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«Когда он говорит, что нет денег на вещь, я отвечаю: «Найдешь!» Читательница жалуется на жадного мужа

11.01.2019 08:40 — Разное | Tut.by  
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Читательница жалуется на исключительную жадность мужа и на то, что ей приходится идти на всевозможные уловки, чтобы заставить его потратить деньги на семью. Можно ли перевоспитать мужа и справедливо ли требовать у него денег — отвечает психолог.

Потерять близкого человека просто, а вот вернуть эмоциональную связь или найти такую же прочную новую — задача не самая простая. Возможно, не стоит геройствовать и пробовать самостоятельно разобраться с проблемой, которая кажется вам нерешаемой. Мы предлагаем вам профессиональную помощь от психологов из «Центра успешных отношений».

Вы присылаете нам свою историю, а мы публикуем ее с комментариями специалистов. Чтобы мы лучше понимали суть проблемы, пожалуйста, высылайте максимально подробные (разумеется, насколько это уместно лично для вас) рассказы. А мы сделаем все возможное, чтобы хорошее настроение, гармония и покой вернулись в ваш дом. Анонимность писем гарантирована.

Мы ждем ваших писем по адресу lina@tutby.com Чтобы ваше письмо не потерялось, пожалуйста, укажите в теме письма «Моя история».


— Все началось со свадьбы. Я полностью оплатила шикарную свадьбу, и мой муж сказал, что отдаст мне все затраченные деньги, так как с финансами у него сейчас туго. Мы живем в браке уже третий год, а он и не торопится отдавать мне долг. К тому же у нас появился сын.

Правильно говорят: не узнаешь человека, пока не начнешь жить с ним. В первый мой день рождения, который мы отметили вместе, он ничего мне не подарил. Я расплакалась — и он принес мне одну жалкую розу. Постоянно говоря о каких-то проблемах и о том, что у него долги. Эту песню про долги я слышу все время, и каждый год он жмотится на подарки.

Возможно, дело в том, что он воспитывался мамой и старшей сестрой — отец у них постоянно пил. Мама и сестра его очень баловали, и муж привык от женщин получать, а не отдавать. Я ему объясняю: «Я тебе не мама и не сестра. Меня нужно кормить, одевать и дарить подарки, я женщина, и мне нужно внимание».

В первый год брака он даже ездил на моей машине. Позже, разозлившись, я отобрала у него машину и сказала, чтобы он покупал свою. Потом я перестала вкладывать деньги в семью, сказав, что у меня тоже нет денег — я их вложила в облигации и результаты будут только через 5 лет. Что думаете? Сейчас он купил себе машину, начал сам покупать продукты для семьи.

Но как же тяжело вытягивать из него деньги на нужные вещи. Я же не прошу у него шубы, бриллианты. Он считает идеальной свою сестру: она никогда ничего не просит, ходит во всем поношенном, за собой не ухаживает, кремы покупает за копейки. Но он же выбрал меня — девушку яркую и видную!

Мать у него, кстати, тоже ходит в обносках, и ей тоже муж (и сын тоже) ничего не дарит. Только если по моей инициативе, если я заставляю его сделать для мамы праздник и раскошелиться. Она очень счастлива, когда я приезжаю. Я ругаю мужа, но у него есть достоинства, за которые я его полюбила, не знав о жадности. Он спортсмен, красивый, целеустремленный, добрый, любит детей.

Амбиций у него море, но т.к. я в прошлом сама занималась бизнесом — знаю, сколько средств и сил туда нужно. Чтобы получить результат, нужно бить в одну точку и не распыляться, а у него проектов в голове — куча! И он бегает как сайгак, ничего не успевая. Я стараюсь выцарапать для семьи и деньги, и время, на что я уже третий год получаю ответ: «Потерпи».


А что если завтра может не настать? Как он не понимает, что в жизни главное — семья, и ее он может потерять! Я же не прошу многого, но он постоянно обещает и не выполняет свои обещания. Начал мне врать. Еще до свадьбы мы договорились, что доверие на первом месте, а он много раз меня уже обманывал. Хотя это можно было решить так просто — обсудив все «за» и «против», найти золотую середину.

Если бы он меня любил, то не поступал бы так наплевательски. Я для него приживалка, кухарка, уборщица. И ему тяжело со мной, и мне с ним тяжело, хоть я его и люблю. Сейчас я заняла такую позицию: никогда его не жалею, а говорю, что верю в него. И когда мне нужно купить вещь, а он говорит у меня нет денег, я отвечаю: «Ты найдешь, я верю в тебя». И он находит!

Но все из-под палки. Я терплю, но скоро терпелка лопнет. Что мне делать? Я специально не выхожу на работу, чтобы быть под его опекой, чтобы он почувствовал ответственность за семью! Но долго ли я выдержу — это вопрос.

Комментарий психолога:

Янина Коновко, психолог Центра успешных отношений

— В начале вашего письма есть фраза: «Все началось со свадьбы». И сразу возникает вопрос: «А что было до свадьбы?». Как вы познакомились, как долго вы встречались, как он ухаживал за вами, какие дарил подарки, почему вы решили, что именно этот человек вам подходит и он — тот самый, единственный?

Обсуждали ли вы с ним вашу дальнейшую семейную жизнь, совместный бюджет, как будут проходить праздники, что у вас есть определенные финансовые потребности… Или решили, что после штампа в паспорте начнется настоящая жизнь? Главное пройти этап «загс  — белое платье» — и тогда заживем…

Почему вы не сразу узнали и осознали, что «он воспитывался мамой и старшей сестрой -отец у них постоянно пил»? Только позже вы поняли, что «он считает идеальной свою сестру: она никогда ничего не просит». Но он выбрал вас и пытается соответствовать вашим планкам и запросам, а не может (в силу ума, характера или чего-то еще), поэтому врет и выкручивается, чтобы не разочаровывать вас, чтобы не потерять. А вы в свою очередь бесконечно играете с ним в какие-то игры и манипуляции: «Я расплакалась — и он принес мне одну жалкую розу»; «я перестала вкладывать деньги в семью, чтобы он понял, что на меня надежды нет»; «я заставляю его сделать маме праздник и раскошелиться»; «я стараюсь выцарапать для семьи и деньги, и время»; «сейчас я заняла позицию, когда его не жалею»; «я специально не выхожу на работу, чтобы быть под его опекой, чтобы он почувствовал ответственность за семью». Все время какие-то манипуляции и стратегии — где за эти всем настоящие, взрослые отношения? Готов ли он к ним? Готовы ли вы к ним?

Необходимо вам обоим научиться спокойно говорить о своих потребностях, о своей любви, о том, что вас не устраивает в отношениях, и начинать это постепенно корректировать.

Пока вы манипулируете, создаете какие-то специальные, искусственные, лабораторные условия, чтобы «подопытная мышка» поменяла свое привычное поведение и начала действовать по-другому, у вас вряд ли получится настоящая семья.

Вы не слышите и не понимаете друг друга. Гораздо быстрее и проще двигаться к гармоничным отношениям вам бы помог специалист при личной совместной консультации. Потому что ваши потребности абсолютно правомочны: как женщина, жена, мать вы хотите, чтобы к вам относились уважительно, чтобы муж уделял время семье, а не только работе, чтобы выражал любовь на вашем языке (очевидно, что для вас — это подарки, почитайте на эту тему «Пять языков любви» Гэри Чепмен).

А муж, в свою очередь движется по чисто мужской траектории, желая построить карьеру, достигнуть успеха в работе, обеспечивать финансовые потребности. Вы оба правы в своих целях, стремлениях, желаниях, они полностью соответствуют мужской и женской природе.

Но чтобы быть счастливыми, вам необходимо научиться выстраивать диалог без критики, обвинений, завышенных требований друг к другу. Уметь благодарить и говорить о ценности вклада в семейную жизнь вас обоих, рассказывать о любви, используя разные способы и слова. Вам нужно научиться уважать друг друга.

 
 
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Читательница жалуется на исключительную жадность мужа и на то, что ей приходится идти на всевозможные уловки, чтобы заставить его потратить деньги на семью. Можно...
 
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