В Полоцке сторож обворовывал цирк-шапито

Один из московских цирков-шапито после гастролей по Беларуси оставил некоторое свое имущество на зимовку в Полоцке. Его расположили на стоянке, наняли 35-летнего сторожа.

Мужчина вместе с помощниками стал выносить из вагончиков циркачей все, что попадалось под руку, сообщили в УВД Витебского облисполкома. Кражу заметил энергетик цирка. Администрация обратилась в милицию.