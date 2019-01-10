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В Полоцке сторож обворовывал цирк-шапито

11.01.2019 08:47 — Разное | Аргументы и факты  
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В Полоцке сторож обворовывал цирк-шапито
Фото из открытых источников

Один из московских цирков-шапито после гастролей по Беларуси оставил некоторое свое имущество на зимовку в Полоцке. Его расположили на стоянке, наняли 35-летнего сторожа.

Мужчина вместе с помощниками стал выносить из вагончиков циркачей все, что попадалось под руку, сообщили в УВД Витебского облисполкома. Кражу заметил энергетик цирка. Администрация обратилась в милицию. 

Правоохранители быстро вычислили подозреваемого, который к тому времени успел скрыться, а также его подельников. Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело. 

В Полоцке сторож обворовывал цирк-шапито
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Подозреваемый украл имущества на 8 тысяч рублей.
 
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