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Деньги на российский космический телескоп разворовали

11.01.2019 07:54 — Разное | UDF  
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Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Полиция расследует уголовное дело о хищении бюджетных средств, выделенных на создание космического телескопа Т-170М, который, по замыслу разработчиков, должен стать прямым конкурентом американского «Хаббла». Об этом со ссылкой на источники сообщает «Коммерсантъ».

Дело о мошенничестве в особо крупном размере было возбуждено в декабре, в расследовании также участвуют сотрудники ФСБ. По версии следствия, похищено более 28,5 миллиона рублей, но сумма предполагаемого ущерба может увеличиться.

Известно, что эти деньги выделялись предприятию «Инкос» по контрактам с Институтом астрономии РАН на изготовление технической оснастки для зеркал телескопа и различных научных приборов, а также для проведения специальных работ. Однако в действительности, считают правоохранительные органы, все работы были проведены сотрудниками НПО имени Лавочкина, которому в партнерстве с Институтом астрономии было поручено создание телескопа. В целом на создание различных элементов телескопа выделялось два миллиарда рублей.

"Роскосмос", в который входит НПО, отказался комментировать расследование по существу.

Запуск космической обсерватории планировался еще на 1997 год, но проект до сих пор не функционирует. Летом 2018-го «Роскосмос» объявил о переносе старта базовых элементов комплекса на 2024 год.

Разработчики предполагают, что обсерватория способна обеспечить прорыв в астрономии и астрофизике, дав ученым новые возможности для исследования космоса и различных объектов в нем. Основным элементом комплекса должен стать супермощный телескоп Т-170М.

Президент России Владимир Путин, как передавал ТАСС, в августе 2018-го поставил задачу вывести ракетно-космическую отрасль на новый уровень качества.

 
 
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Полиция расследует уголовное дело о хищении средств на создание телескопа Т-170М, который должен стать конкурентом американского «Хаббла».
 
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