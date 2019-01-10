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Засилье Софий, а Лена и Наташа - теперь редкие имена. Как минчане называют новорожденных

11.01.2019 07:23 — Разное | UDF  
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Александр и София стали самыми популярными именами для новорожденных в Московском районе столицы в 2018 году, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в отделе ЗАГС районной администрации.

"В пятерке лидеров женских имен также Мария (72), Анна (71), Полина (68) и Ева (60), — уточнила начальник отдела ЗАГС Наталья Филимонова. — Но София — безусловный лидер. Так нарекли 100 новорожденных девочек."


Что касается мужских имен, то в ТОП-5 самых популярных вошли Михаил (65), Артём (61), Иван (53) и Роман (53). Лидирует Александр — так назвали в прошлом году 69 мальчиков.

В числе редких имен Амели, Жасмин, Лукерья, Майра, Текля, Велизар, Леонардо, Михей, Марсель, Сулейман и Юша.

Одним отделом ЗАГС не ограничились и обзвонили все административные районы столицы. Соответственно, список самых распространенных девичьих имен, которыми родители нарекли дочерей в 2018-м, пополнили Дарья, Алиса и Алина, а список у мальчиков — только Максим.

Редкими именами теперь считаются Елена, Любовь, Светлана и Наталья. Наряду с куда более экзотичными Камелиями, Илариями, Веритами, Вианами, Вивеями. В этом же списке Майра, Магали, Асиль, Марфа, Влада, Глафира, Ада и Эсфирь.

У мальчиков среди необычных имен Дион, Дарий, Вилен, Велизар, Яков, Гордей, Эмин, Серафим, Януш, Елисей, Лука, Даромир, Казимир, Ефим.

Интересно, что отчества у деток с не самыми обычными именами вполне себе привычные — Андреевич, Павлович, Александровна, Никитична, Владимировна.

 
Теги: Минск
 
 
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Александр и София стали самыми популярными именами для новорожденных в Московском районе столицы в 2018 году.
 
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