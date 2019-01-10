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Невероятно: подростка не посадили за марихуану

11.01.2019 07:10 — Разное | UDF  
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CC0 / Pixabay
Уголовное дело за наркотики прекратили, а обвиняемого отпустили.

Беларусу, который купил и хранил у себя марихуану, может грозить ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до пяти лет (по части 1 статьи 328 УК Беларуси). Но недавно произошло необычное для нашей страны событие — подростка не стали сажать за «коноплю».

Как сообщает пресс-служба суда, 8 января суд Ленинского района Минска освободил от уголовной ответственности несовершеннолетнего, называемого К.: его обвиняли в приобретении и хранении марихуаны без цели сбыта (ч. 1 ст. 328 УК). Упоминается, что подросток хранил не менее 0,0561 грамма: часть наркотика парень употребил, а остатки хранил дома.

Ранее К. не был судим, совершил преступление в подростковом возрасте, соседи характеризуют его хорошо. Парень работает, ухаживает за отцом — инвалидом первой группы, и раскаялся в своем проступке.

Уголовное дело в отношении К. прекращено, на основании статьи 86 УК его привлекли к административной ответственности — штрафу в размере 10 базовых (255 рублей).

 
Теги: Минск
 
 
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Уголовное дело за наркотики прекратили, а обвиняемого отпустили.
 
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