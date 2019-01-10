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Невероятно: подростка не посадили за марихуану
CC0 / Pixabay
Беларусу, который купил и хранил у себя марихуану, может грозить ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до пяти лет (по части 1 статьи 328 УК Беларуси). Но недавно произошло необычное для нашей страны событие — подростка не стали сажать за «коноплю».
Как
Ранее К. не был судим, совершил преступление в подростковом возрасте, соседи характеризуют его хорошо. Парень работает, ухаживает за отцом — инвалидом первой группы, и раскаялся в своем проступке.
Уголовное дело в отношении К. прекращено, на основании статьи 86 УК его привлекли к административной ответственности — штрафу в размере 10 базовых (255 рублей).
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Уголовное дело за наркотики прекратили, а обвиняемого отпустили.
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