В Беларуси ужесточили условия оказания господдержки предприятиям

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Согласно указу, подписанному Александром Лукашенко, теперь финансовая помощь из бюджета будет оказываться лишь в исключительных случаях и по решению самого президента.

Так, господдержку будут оказывать в исключительных случаях по решению президента в виде предоставления бюджетного займа. Его дадут для реализации инвестиционных проектов, которые прошли государственную экспертизу и получили положительное заключение по ней.

Указ №10 уточняет, кто может рассчитывать на господдержку. Это юридические лица - резиденты Беларуси (кроме бюджетных организаций, банков, Банка развития, небанковских кредитно-финансовых и страховых организаций) и индивидуальные предприниматели.

Кроме того, предприятие для получения поддержки должно достичь определенных показателей. Имеется ввиду производительность, рентабельность и многое другое. Заемщик обязан будет вернуть деньги государству, если он не достигнет показателей, которые также будут оговариваться заранее.