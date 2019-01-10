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Пара в Минске пыталась силой вернуть долг

11.01.2019 10:18 — Разное | Аргументы и факты  
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Пара в Минске пыталась силой вернуть долг
Следственный комитет РБ

В октябре 2018 года 30-летний мужчина по просьбе знакомого обратился к его должнику, чтобы вернуть деньги.

14 октября мужчина и его 26-летняя подруга встретились с должником около одного из столичных супермаркетов на улице Уборевича. Но разговора у них не получилось.

Тогда молодые люди забрали у должника мобильный телефон и, угрожая, затолкали его в автомобиль, потом поехали в гараж. Там пара попыталась затащить мужчину в подвал. После этого выбиватели долга стали звонить матери потерпевшего, требуя передать в собственность автомобиль стоимостью более 7000 рублей, угрожая причинить вред ее сыну. Когда и тут им отказали, они оставили должника у гаража и уехали, пишет БЕЛТА.

Действия обвиняемых квалифицированы по статьям УК за незаконное лишение свободы, грабеж и вымогательства.

Обвиняемый находится под стражей. Его подельница - под подпиской о невыезде.  Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
 

 
 
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Обвиняемый находится под стражей. Его подельница - под подпиской о невыезде. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
 
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