Пара в Минске пыталась силой вернуть долг

В октябре 2018 года 30-летний мужчина по просьбе знакомого обратился к его должнику, чтобы вернуть деньги.

14 октября мужчина и его 26-летняя подруга встретились с должником около одного из столичных супермаркетов на улице Уборевича. Но разговора у них не получилось.

Тогда молодые люди забрали у должника мобильный телефон и, угрожая, затолкали его в автомобиль, потом поехали в гараж. Там пара попыталась затащить мужчину в подвал. После этого выбиватели долга стали звонить матери потерпевшего, требуя передать в собственность автомобиль стоимостью более 7000 рублей, угрожая причинить вред ее сыну. Когда и тут им отказали, они оставили должника у гаража и уехали, пишет БЕЛТА .

Действия обвиняемых квалифицированы по статьям УК за незаконное лишение свободы, грабеж и вымогательства.

Обвиняемый находится под стражей. Его подельница - под подпиской о невыезде. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

