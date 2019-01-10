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Девушки расплатились в минском ресторане чужой банковской картой

11.01.2019 10:03 — Разное | Аргументы и факты  
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Девушки расплатились в минском ресторане чужой банковской картой
ГУВД Мингорисполкома

Сотрудники Советского РУВД Минска устанавливают личности двух девушек, которые 27 декабря 2018 около 16:40 осуществили несанкционированную оплату товаров в ресторане быстрого питания, расположенного по Логойскому тракту, с использованием банковской платёжной карты, принадлежащей посетительнице заведения, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Той же картой оплачивались покупки в торговом центре на Логойском тракте. 

Приметы первой разыскиваемой: на вид 16-20 лет, рост 160-165 см, волос русый. Была одета: куртка синего цвета, брюки черного цвета, темные ботинки, шарф голубого цвета.

Приметы второй разыскиваемой: на вид 16-20 лет, рост 160-165 см, волос тёмно-русый. Была одета: куртка чёрного цвета, брюки чёрного цвета, тёмные ботинки.

Связаться с правоохранителями можно по телефонам 8 (017) 292-56-14, 8 (025) 600-08-08, 8 (029) 315-63-03 или 102. 

Девушки расплатились в минском ресторане чужой банковской картой
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Теги: Минск
 
 
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Милиция просит всех, кто узнал девушек на фото, обратиться в Советское РУВД.
 
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