Девушки расплатились в минском ресторане чужой банковской картой

Сотрудники Советского РУВД Минска устанавливают личности двух девушек, которые 27 декабря 2018 около 16:40 осуществили несанкционированную оплату товаров в ресторане быстрого питания, расположенного по Логойскому тракту, с использованием банковской платёжной карты, принадлежащей посетительнице заведения, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Той же картой оплачивались покупки в торговом центре на Логойском тракте.

Приметы первой разыскиваемой: на вид 16-20 лет, рост 160-165 см, волос русый. Была одета: куртка синего цвета, брюки черного цвета, темные ботинки, шарф голубого цвета.

Приметы второй разыскиваемой: на вид 16-20 лет, рост 160-165 см, волос тёмно-русый. Была одета: куртка чёрного цвета, брюки чёрного цвета, тёмные ботинки.