Очередное занятие в школе юных корреспондентов, действующей при редакции «Нясвіжскіх навін», состоится в среду, 16 января, в 15 часов.
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16 января состоится очередное занятие в школе юных корреспондентов
11.01.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны
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Очередное занятие в школе юных корреспондентов, действующей при редакции «Нясвіжскіх навін», состоится в среду, 16 января, в 15 часов.
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