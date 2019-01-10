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16 января состоится очередное занятие в школе юных корреспондентов

11.01.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Очередное занятие в школе юных корреспондентов, действующей при редакции «Нясвіжскіх навін», состоится в среду, 16 января, в 15 часов.


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Очередное занятие в школе юных корреспондентов, действующей при редакции «Нясвіжскіх навін», состоится в среду, 16 января, в 15 часов.
 
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