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Состоится «прямая телефонная линия» и приемы граждан

11.01.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Состоится «прямая телефонная линия» и приемы граждан

В субботу, 12 января, с 9.00 до 12.00, по телефону 5-16-00 состоится «прямая телефонная линия» с первым заместителем председателя Несвижского районного исполнительного комитета Виктором Владимировичем ХУДНИЦКИМ.

 

В государственном учреждении «Несвижский районный  центр гигиены и эпидемиологии», расположенном по адресу: г. Несвиж, ул. Сырокомли, 29, 17 января  с 12.00 до 14.00 запланирован прием граждан и юридических лиц главным государственным санитарным врачом Минской области Владимиром Владимировичем РЫЗГУНСКИМ.

 

24 января в Несвижском сельском исполнительном комитете по адресу: Несвижский р-н, аг. Заозерье, улица Шимко, 105,  с 10.00 до 12.00 и в  Несвижском районном объединении профсоюзов по адресу: г. Несвиж, ул. Советская, 4, с 12.30 до 14.30 профсоюзный прием граждан по вопросам, касающимся разъяснений норм законодательства, регулирующих сферу трудовых и связанных с ним правоотношений, проведет главный специалист управления правового обеспечения главного управления юридической работы и правового обеспечения аппарата совета ФПБ Ольга Игоревна АНДРЕЕВА.

Контактный телефон: 8-01770-2-24-62.

 


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В субботу, 12 января, с 9.00 до 12.00, по телефону 5-16-00 состоится «прямая телефонная линия» с первым заместителем председателя Несвижского
 
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