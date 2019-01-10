ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

167 пассажиров заразились опасной инфекцией на круизном лайнере

11.01.2019 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
Размер текста:
A
A
A
167 пассажиров заразились опасной инфекцией на круизном лайнере

Лайнер Oasis of the Seas, считающийся одним из самых габаритных в мире, был заражен вирусом Норуолк, и в результате этого у 167 пассажиров диагностировали симптомы опасной инфекции. Об этом пишет издание Daily Express.

Судно перевозило более 9 тыс. туристов на Карибские острова. Семидневный круиз стал настоящим испытанием для тех людей на борту, у которых появились диарея и тошнота. Медицинский персонал запретил им сходить с корабля до тех пор, пока они не получат медпомощь.

"Наши врачи делают все возможное для того, чтобы нормализовать ситуацию. В частности, пострадавшим выдаются медикаменты без рецепта. Мы стараемся задействовать как можно больше специалистов и держать ситуацию под контролем. Нельзя допустить осложнений", – прокомментировал сотрудник компании.

Источник: БЕЛТА.

Фото wikimedia.org

Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах: 

Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" - "С новым днём, Жлобин!

Наша группа в социальной сети "Одноклассники" - "С новым днём, Жлобин!" 

Читайте ndsmi.by в "Одноклассниках"

Читайте ndsmi.by в "Контакте"

Читайте ndsmi.by в "Фейсбуке"

Читайте ndsmi.by в "twitter"  

Наш канал на YouTube


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лайнер Oasis of the Seas, считающийся одним из самых габаритных в мире, был заражен вирусом Норуолк, и в результате этого у 167 пассажиров диагностировали...
 
Новости дня
Новости разные
 
У Кіраўску прайшло святочнае мерапрыемства, прысвечанае 100-годдзю ўтварэння органаў па працы, занятасці і сацыяльнай абароне Рэспублікі Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
11.01.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика