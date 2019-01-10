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Северный магнитный полюс набрал необычайную скорость
Северный магнитный полюс Земли сместился в сторону от Канады и направляется в сторону Сибири. Скорость этого процесса оказалась значительно выше, чем ожидали специалисты, сообщает
30 января 2019 года ученые планируют обнародовать магнитную модель мира, которая ляжет в основу всей современной навигации — от движения кораблей, до карт на смартфонах.
Последняя версия модели вышла в 2015 году и должна была действовать до 2020 года. Однако магнитное поле планеты меняется так быстро, что исследователям пришлось поспешить. Скорее всего новая модель будет актуальна около года — до запланированного обновления в 2020.
Расположение северного магнитного полюса не совпадает с географическим северным полюсом. Именно на магнитный полюс указывает компас синей частью стрелки. Магнитный полюс меняет свое положение непредсказуемо. Впервые его зарегистрировали в 1831 году в канадской Арктике. После он смещался примерно на 15 километров в год, а в середине 1990-х разогнался до 55 километров в год. К 2001 году он оказался в Северном Ледовитом океане.
В 2018 году полюс пересек линию перемены дат и разместился в Восточном полушарии. Сейчас он движется в сторону Сибири.
Одна из возможных причин — ускоряющийся поток жидкого металла под Россией и Канадой. В 2016 году вещество
Специалисты полагают, что этот поток ослабляет магнитное поле под Канадой. Из-за этого магнитный северный полюс движется в сторону Сибири, где магнитное поле оказывается более сильным.
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В 2018 году полюс пересек линию перемены дат и разместился в Восточном полушарии. Сейчас он движется в сторону Сибири.
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