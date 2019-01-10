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Северный магнитный полюс набрал необычайную скорость

11.01.2019 12:04 — Разное | Tut.by  
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Северный магнитный полюс Земли сместился в сторону от Канады и направляется в сторону Сибири. Скорость этого процесса оказалась значительно выше, чем ожидали специалисты, сообщает Nature.


Изображение: DSCOVR / NASA

30 января 2019 года ученые планируют обнародовать магнитную модель мира, которая ляжет в основу всей современной навигации — от движения кораблей, до карт на смартфонах.

Последняя версия модели вышла в 2015 году и должна была действовать до 2020 года. Однако магнитное поле планеты меняется так быстро, что исследователям пришлось поспешить. Скорее всего новая модель будет актуальна около года — до запланированного обновления в 2020.

Расположение северного магнитного полюса не совпадает с географическим северным полюсом. Именно на магнитный полюс указывает компас синей частью стрелки. Магнитный полюс меняет свое положение непредсказуемо. Впервые его зарегистрировали в 1831 году в канадской Арктике. После он смещался примерно на 15 километров в год, а в середине 1990-х разогнался до 55 километров в год. К 2001 году он оказался в Северном Ледовитом океане.


Изображение: World Data Center for Geomagnetism / Kyoto Univ. / nature.com

В 2018 году полюс пересек линию перемены дат и разместился в Восточном полушарии. Сейчас он движется в сторону Сибири.

Одна из возможных причин — ускоряющийся поток жидкого металла под Россией и Канадой. В 2016 году вещество перемещалось со скоростью 40 — 45 километров в год. Это в три раза быстрее, чем типичная скорость внешнего ядра Земли, и в сотни тысяч раз быстрее, чем скорость движения тектонических плит.

Специалисты полагают, что этот поток ослабляет магнитное поле под Канадой. Из-за этого магнитный северный полюс движется в сторону Сибири, где магнитное поле оказывается более сильным.

 
 
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В 2018 году полюс пересек линию перемены дат и разместился в Восточном полушарии. Сейчас он движется в сторону Сибири.
 
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