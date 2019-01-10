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ПРИЕМ ГРАЖДАН

11.01.2019 — Разное | Навiны Палесся  
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ПРИЕМ ГРАЖДАН

 

16 января 2019 года с 10.00 до 12.00 часов в здании Речицкогосельисполкома будет проводить приём граждан и представителей юридических лиц член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь АНТОНОВИЧ Иван Николаевич.

17 января 2019 года с 11.00 до 13.00 часов в Столинском участке почтовой связи Пинского РУПС Брестского филиала РУП «Белпочта» по адресу: ул. Советская, д. 75 будет проводить приём граждан заместитель директора Брестского филиала РУП «Белпочта» КОНДРАТЮК Ирина Васильевна.
Предварительная запись осуществляется по тел.: 6-14-311; 2-15-97.

18 января 2019 года с 14.00 до 15.00 часов в ЦБУ № 124 филиала № 121 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Столина будет проводить личный приём граждан начальник филиала № 100 Брестского областного управления ОАО «АСБ Беларусбанк» Меша Владимир Григорьевич.
Предварительная запись на приём по тел. 2-05-61.

 
 
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  16 января 2019 года с 10.00 до 12.00 часов в здании Речицкогосельисполкома будет проводить приём граждан и представителей юридических
 
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