ПРИЕМ ГРАЖДАН





16 января 2019 года с 10.00 до 12.00 часов в здании Речицкогосельисполкома будет проводить приём граждан и представителей юридических лиц член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь АНТОНОВИЧ Иван Николаевич.

17 января 2019 года с 11.00 до 13.00 часов в Столинском участке почтовой связи Пинского РУПС Брестского филиала РУП «Белпочта» по адресу: ул. Советская, д. 75 будет проводить приём граждан заместитель директора Брестского филиала РУП «Белпочта» КОНДРАТЮК Ирина Васильевна.

Предварительная запись осуществляется по тел.: 6-14-311; 2-15-97.

18 января 2019 года с 14.00 до 15.00 часов в ЦБУ № 124 филиала № 121 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Столина будет проводить личный приём граждан начальник филиала № 100 Брестского областного управления ОАО «АСБ Беларусбанк» Меша Владимир Григорьевич.

Предварительная запись на приём по тел. 2-05-61.