12 и 15 января пройдут прямые телефонные линии

12 января 2019 года с 9.00 до 12.00 часов состоится «прямая телефонная линия» с первым заместителем председателя Брестского областного исполнительного комитета РЕБКОВЦОМ Валерием Васильевичем по вопросам порядка регулирования земельных отношений, работы агропромышленного комплекса, приема молока у населения, переработки сельскохозяйственной продукции, отчуждения жилья в собственность гражданам в сельской местности.

Эти и другие волнующие вопросы можно задать по телефону в г. Бресте – 8 0162-21-31-21.

12 января 2019 года с 9.00 до 12.00 часов состоится «прямая телефонная линия» с первым заместителем председателя Столинского районного исполнительного комитета, курирующим вопросы агропромышленного комплекса, МОРОЗОМ Николаем Николаевичем.

Контактный телефон – 60-6-74.

15 января 2019 года с 9.00 до 11.00 часов по тел. 2-20-98 проведёт «прямую телефонную линию» заместитель директора представительства Белгосстраха по Столинскому району Шинкаревич Виктор Николаевич по вопросам страхования имущественных интересов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.