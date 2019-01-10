Ночью 11 января в Пинске произошел пожар в квартире многодетной семьи

11 января в 02.49 в центральное оперативное управление Пинского ГРОЧС поступило сообщение о задымлении в подъезде по адресу: г. Пинск, ул. Ильина, 20/100.

По прибытии к месту вызова в 02.53 двух отделений Пинского ГРОЧС установлено, что в подъезде сильное задымление, загорание в квартире на 7-ом этаже. Хозяйка трехкомнатной квартиры находилась в декретном отпуске.

В 03.05 пожар локализован и в 03.21 ликвидирован.

С вышележащих и горящего этажа при помощи специальных средств спасено 4 человека, в том числе 1 ребенок. 15 человек эвакуировано.







Бригадой скорой медицинской помощи в УЗ «Пинская Детская больница» с предварительным диагнозом отравление продуктами горения, госпитализированы мать и 6 детей.

В результате пожара огнем уничтожено имущество в комнате, закопчены стены и потолок в квартире.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем со стороны хозяйки квартиры, детская шалость с огнем.

Утром 11 января председателем Пинского горисполкома Ребковцом И.Г. было проведено оперативное совещание с участием ряда задействованных служб и организаций. Ситуация многодетной семьи взята на контроль. Дан ряд поручений по организации дополнительных медицинских обследований, обеспечению временным жильем, питанием и материальной помощью пострадавших при пожаре.

Пинский горисполком