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В Бресте возбудили дело об убийстве пропавшего в новогоднюю ночь парня. Тело еще не нашли

11.01.2019 12:08 — Разное | UDF  
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Фото: ПСО "Ангел Брест"
По подозрению в причастности к исчезновению 26-летнего жителя Брестского района Николая Бетени задержаны три человека. Об этом сообщили TUT.BY родственники пропавшего.

Детали пока уточняются. По информации TUT.BY, уголовное дело возбуждено за убийство, совершенное группой лиц.

Подозреваемыми проходят три человека: 20-летний житель деревни Комаровка и двое жителей Томашовки: 20-ти и 33-х лет.

Как сообщили TUT.BY родственники Николая Бетени, в день своего исчезновения он отмечал с задержанными Новый год.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Тело не обнаружено. В поисках Николая — живого или мертвого — ежедневно участвуют около 100 человек. Это волонтеры, военнослужащие десантной бригады, внутренних войск, сотрудники милиции и Красного креста. Сегодня поисковые мероприятия продолжатся.

 
Теги: Брест
 
 
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По подозрению в причастности к исчезновению задержаны три человека.
 
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