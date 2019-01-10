В Бресте возбудили дело об убийстве пропавшего в новогоднюю ночь парня. Тело еще не нашли



Фото: ПСО "Ангел Брест"

Детали пока уточняются. По информации TUT.BY, уголовное дело возбуждено за убийство, совершенное группой лиц.Подозреваемыми проходят три человека: 20-летний житель деревни Комаровка и двое жителей Томашовки: 20-ти и 33-х лет.Как сообщили TUT.BY родственники, в день своего исчезновения он отмечал с задержанными Новый год.Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.Тело не обнаружено. В поисках Николая — живого или мертвого — ежедневно участвуют около 100 человек. Это волонтеры, военнослужащие десантной бригады, внутренних войск, сотрудники милиции и Красного креста. Сегодня поисковые мероприятия продолжатся.