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"КоммерсантЪ": "Похоже, что Лукашенко переходит в некое серьезное контрнаступление"
Советский военный агитационный плакат "Партизаны"
Государственное телевидение республики Беларусь распространило видеозапись совещания президента по экономическим вопросам. Главная тема — российский налоговый маневр и его последствия для страны. Александр Лукашенко требует от министров компенсировать негативный эффект так, чтобы рядовые белорусы не пострадали. $400 млн — сумма не большая, такие деньги вполне можно найти. Но главное, судя по всему, не в этом. Руководитель государства делает важные политические заявления, например, о том, что Москва рискует потерять единственного союзника на западном направлении. Это произойдет, если партнеры откажутся компенсировать те самые последствия от введения налогового маневра. Кроме того, Александр Григорьевич жестко указывает, что Беларусь не собирается входить в состав России: хотите союз, пожалуйста, но только на равноправной основе.
Александр Лукашенко, президент Беларуси:
«Речи об объединении быть не может. Мы с президентом России однозначно единогласно определили, что сегодня на повестке дня такого вопроса нет. Мы должны были принять в свое время Конституцию союзного государства, и там все должно было быть прописано: и органы управления, и органы власти, и единая валюта, и политика, и так далее. Россия в свое время отказалась».
В целом, похоже, что президент Беларуси переходит в некое серьезное контрнаступление. Как известно, перед самым Новым годом он дважды встречался с Владимиром Путиным и, судя по всему, оба раза без видимых результатов. То есть теоретически старший брат не против компенсировать союзнику потери, однако все это надо осмыслить, оформить, обсудить. Для этого создана специальная комиссия. Но сколько она собирается заседать, к каким выводам придет и главное когда — непонятно. А деньги нужны сейчас.
Это очень похоже на попытку максимально забюрократизировать процесс.
И Минску здесь как бы намекают: хотите быстрее, тогда давайте поговорим об углублении интеграции. Лукашенко не горит желанием платить именно такую цену за нефтяные компенсации. И вот, выступая в рамках рождественского богослужения в Минском соборе Всех Святых, президент говорит максимально жестко:
«Под плеткой мы больше никогда ходить не будем. Мы гордый, независимый, толерантный, очень добрый народ, хорошо относящийся ко всем нашим соседям, нашим братьям, близким, россиянам, украинцам, другим национальностям».
Лукашенко требует от подчиненных договариваться с Литвой, чтобы покупать нефть через ее терминалы. По давальческой схеме: берем у вас сырье — возвращаем бензин — продаем — делим прибыль. То есть сдаваться он не намерен. Схемы «нефть в обмен на независимость» не будет.
А что же Москва? Приняла ли она к сведению сигналы из Минска? Пока есть только сообщения анонимного Telegram-канала «Незыгарь» о том, что Кремль отнесся к этим пассажам со всей серьезностью, и ответственные чиновники вплотную занимаются белорусской темой. Как достижение подается тот факт, что 220 белорусских детей побывало на московских елках. Вопрос в том, насколько Лукашенко готов действительно отойти от России и по примеру Украины попытаться упасть в объятия Запада. Что-то в это совсем не верится.
Так очень просто можно и вовсе расстаться с властью.
Или же новые друзья навяжут такие реформы, что российский налоговый маневр покажется невинной шалостью. Да и положа руку на сердце, насколько Александра Григорьевича можно считать союзником. Партнер он, как известно, не простой. Но, скорее всего, компромисс найти удастся. И очень может быть, что все-таки суверенитетом самую малость поступиться придется.
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Россия рискует потерять единственного союзника на западном направлении.
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