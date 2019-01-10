"КоммерсантЪ": "Похоже, что Лукашенко переходит в некое серьезное контрнаступление"



Советский военный агитационный плакат "Партизаны"

«Речи об объединении быть не может. Мы с президентом России однозначно единогласно определили, что сегодня на повестке дня такого вопроса нет. Мы должны были принять в свое время Конституцию союзного государства, и там все должно было быть прописано: и органы управления, и органы власти, и единая валюта , и политика, и так далее. Россия в свое время отказалась».

«Под плеткой мы больше никогда ходить не будем. Мы гордый, независимый, толерантный, очень добрый народ, хорошо относящийся ко всем нашим соседям, нашим братьям, близким, россиянам, украинцам, другим национальностям».