Лукашенко говорит о нефти, но имеет в виду другое?

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«Белорусский официальный лидер, с одной стороны, не хочет дразнить Москву, раздражать какой-то риторикой о независимости, но де-факто белорусское руководство, конечно, всерьез задумалось о том, как выходить из этой ситуации, не уступая в этих вопросах. Скорее всего, белорусское руководство рассчитывает затянуть эти переговоры о продвижении в плане союзного строительства, а тем временем все-таки добиться какой-то частичной компенсации от Москвы за налоговый маневр в нефтяной отрасли».

«Давайте мы будем у кого-то закупать, Россия от этого вроде как недополучит денег и согласится на белорусские условия. В реальности ровно наоборот. Беларуси все могут продать нефть, не проблема купить ее на мировом рынке. Но это будет дороже, чем у России. Она у Казахстана, например, закупала, и он им продает по рыночным ценам. У Азербайджана — то же самое. С иранской нефтью они тоже анонсировали, что закупили нефть, танкер из Ирана идет, и это будет прекрасно. Так он вообще не пришел в Беларусь, затерялся где-то в Европе».