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Лукашенко говорит о нефти, но имеет в виду другое?
Фото: Vasily Fedosenko/Reuters
Александр Лукашенко пригрозил покупкой нефти в Прибалтике. Кроме того, белорусский президент заявил, что Россия может потерять единственного союзника на западном направлении, и напомнил о потерях белорусского бюджета в 400 млн долларов, связанных с подорожанием российской нефти. Но важнее то, что белорусский лидер впервые прокомментировал переговоры с Владимиром Путиным. Они прошли в последние дни минувшего года, но официальных сообщений об их итогах не было.
Из-за каких-то жалких 400 млн нефтедолларов потерять союзника на западном направлении — примерно в таком ключе высказался Лукашенко. Но, возможно — есть такая политологическая версия — за разговорами о нефти стоит другое. В последние дни минувшего года Лукашенко и Путин дважды встречались, проведя многочасовые переговоры, и до сих пор ни одного официального сообщения не было. Лишь спустя почти две недели глава Беларуси решился на комментарий.
Можно предположить, что лидеры обсуждали не столько цены на энергоносители, сколько создание Союзного государства. Оно должно завершиться к 2025 году — с единым эмиссионным центром, судом, таможней, а главное, с единым энергорынком, что и требует Беларусь — покупать нефть и газ по российским внутренним ценам. Но поскольку Москва явно не альтруист, то логично предположить и встречный вопрос: а что для низких цен готов сделать Минск? Продолжает белорусский политолог Александр Класковский:
«Белорусский официальный лидер, с одной стороны, не хочет дразнить Москву, раздражать какой-то риторикой о независимости, но де-факто белорусское руководство, конечно, всерьез задумалось о том, как выходить из этой ситуации, не уступая в этих вопросах. Скорее всего, белорусское руководство рассчитывает затянуть эти переговоры о продвижении в плане союзного строительства, а тем временем все-таки добиться какой-то частичной компенсации от Москвы за налоговый маневр в нефтяной отрасли».
Деловая же подоплека такова. Россия сейчас продает Беларуси нефть беспошлинно, то есть, по сути, дарит соседу миллиарды долларов. Но с этого года Москва в рамках налогового маневра постепенно обнуляет экспортную пошлину и одновременно поднимает внутренний налог на добычу. Следовательно, стоимость российской нефти для Беларуси растет — в этом году, по подсчетам Минска, на те самые 400 млн, о которых сокрушался Лукашенко. Хотя он сам же и признался, что для Беларуси это не такие уж большие деньги. Но раз Россия хочет их у Минска отобрать, то обиженный братский народ пойдет другим путем — будет закупать нефть в Прибалтике. С экономической зрения очень дорого, говорит ведущий аналитик Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков:
«Давайте мы будем у кого-то закупать, Россия от этого вроде как недополучит денег и согласится на белорусские условия. В реальности ровно наоборот. Беларуси все могут продать нефть, не проблема купить ее на мировом рынке. Но это будет дороже, чем у России. Она у Казахстана, например, закупала, и он им продает по рыночным ценам. У Азербайджана — то же самое. С иранской нефтью они тоже анонсировали, что закупили нефть, танкер из Ирана идет, и это будет прекрасно. Так он вообще не пришел в Беларусь, затерялся где-то в Европе».
В конце прошлого года Лукашенко сделал несколько резких заявлений: и о том, что Россия для Беларуси теперь, скорее, партнер, нежели братское государство; и о том, что он чувствует угрозу суверенитету, поэтому не допустит вступления Беларуси в состав России. Сейчас же Лукашенко высказался мягче. Никто никого не наклоняет, сказал Александр Григорьевич, нужно снова садиться за стол переговоров, но объединения не будет.
Причем Лукашенко высказался и за Путина, сообщив, что и российский президент подтвердил, что Москва не пойдет на полноценное объединение стран. И, возможно, эти заявления были согласованы в Кремле. Теперь вопрос, на что пойдут обе стороны, особенно с учетом, что в 2024 году, ко времени создания Союзного государства, в России начнется новый политический цикл. До него в отношениях с Беларусью нужно многое успеть.
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Президент Беларуси предупредил, что Москва может потерять единственного союзника на Западе.
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