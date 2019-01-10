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«Снежный сбор (аналог дорожного) решит проблему!» Соцсети о тюбингах
Иллюстрация: twitter.com/_Slashman
С начала зимы в в РНПЦ неврологии и нейрохирургии с тюбинговыми травмами обратились больше 100 человек, пишет
Есть и смерти. 6 января в Могилеве 24-летний мужчина, катаясь на тюбинге, ударился головой о столб и погиб. На этом месте поставили предупреждающую об опасности табличку. В декабре в г/п Прилуки под Минском погиб 9-летний мальчик, также ударившийся головой о столб…
Врачи и Следственный комитет предлагают регулировать катание, отводя для этого специальные места, а также снабжать тюбинги инструкцией при продаже. СК также
Белорусы активно обсуждают проблему в соцсетях. Кто-то поддерживает инициативы властей, кто-то указывает на необходимость оборудовать популярные для катания «дикие» места, кто-то считает, что обо всех не позаботишься и каждый сам отвечает за себя и своих детей…
Белорусы мрачно шутят, саркастически высмеивают точки зрения друг друга, а также с иронией предлагают решения проблемы в традиционном стиле властей. UDF.BY собрал самые интересные записи, стараясь представить спектр разных мнений. Отметим, что мнения микроблогеров могут не совпадать с позицией редакции.
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Белорусы спорят и мрачно шутят.
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