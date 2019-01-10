ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Снежный сбор (аналог дорожного) решит проблему!» Соцсети о тюбингах

11.01.2019 11:44 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Иллюстрация: twitter.com/_Slashman
Белорусы спорят и мрачно шутят.

С начала зимы в в РНПЦ неврологии и нейрохирургии с тюбинговыми травмами обратились больше 100 человек, пишет TUT.BY. Из них 35 госпитализировали, некоторым пришлось делать серьезные операции. Каждые выходные в центр поступает 10-15 неудачно прокатившихся на надувных санках детей. Медики говорят, что этот вид катания лидирует по травматичности.

Есть и смерти. 6 января в Могилеве 24-летний мужчина, катаясь на тюбинге, ударился головой о столб и погиб. На этом месте поставили предупреждающую об опасности табличку. В декабре в г/п Прилуки под Минском погиб 9-летний мальчик, также ударившийся головой о столб…

Врачи и Следственный комитет предлагают регулировать катание, отводя для этого специальные места, а также снабжать тюбинги инструкцией при продаже. СК также предложил правительству усовершенствовать порядок изготовления и продажи тюбингов.

Белорусы активно обсуждают проблему в соцсетях. Кто-то поддерживает инициативы властей, кто-то указывает на необходимость оборудовать популярные для катания «дикие» места, кто-то считает, что обо всех не позаботишься и каждый сам отвечает за себя и своих детей…

Белорусы мрачно шутят, саркастически высмеивают точки зрения друг друга, а также с иронией предлагают решения проблемы в традиционном стиле властей. UDF.BY собрал самые интересные записи, стараясь представить спектр разных мнений. Отметим, что мнения микроблогеров могут не совпадать с позицией редакции.


































Твит по теме
Кржемелик и Вахмурка @Bernoff_
Блин, тюбинги для них опасны. Поколение не знающее запаха карбида и не умеющее пользоваться строительными патронами.
Статьи в рубрике "Мнение" отражают точку зрения исключительно автора. Позиция редакции UDF.BY может не совпадать с точкой зрения автора. Редакция не несет ответственности за достоверность и толкование приведенной информации

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Из-за ДТП утром на Берёзовском мосту движение было серьёзно затруднено
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
11.01.2019
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика