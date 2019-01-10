«Снежный сбор (аналог дорожного) решит проблему!» Соцсети о тюбингах



Иллюстрация: twitter.com/_Slashman

Мой бидон для ора лопнул, нуждаюсь в цистерне.



СК предложил правительству усовершенствовать порядок изготовления и продажи тюбингов https://t.co/Az3kDlphmu — Денис (@vasilkov) January 9, 2019

Я думаю, что введение снежного (аналог дорожного) сбора для тюбингов поможет решить проблему травматизма на горках! — Ivan Radziankou (@Veterrr) January 9, 2019

"Жопошный сбор" - если есть жопа, значит можешь кататься на тюбинге

Плати налох на ремонт столбов и обустройство тюбинговых трасс — Sergey Kosnikov (@2Sergiel) January 9, 2019

Нужно выставить по сотруднику ГАИ на детских горках и делов то, ни тебе превышений скорости, ни ДТП, ни тюбингов, не прошедших ТО — Паўлік (@_Pest) January 9, 2019

А водительское на тюбинг тоже ж надо ввести, как впрочем и техосмотр. А там уж и налог на горки подоспеет. — Воблачно с пояснениями (@alias_twi) January 9, 2019

В рамках борьбы с тюбингами скоро запретят горки. И начнут с каменной. — Кржемелик и Вахмурка (@Bernoff_) January 9, 2019

Всё, кто использует дорожки для тюбингов пойдут по статье 328 — Viktar Malishevsky (@malishevsky) January 9, 2019

Людзі масава катаюцца з гары? Пайдука я слуп пад трамплін пастаўлю. Але ліхтар на яго вешаць не буду, каб у цемры ніхто не заўважыў гэты слуп. — Alina Skrebunova (@AlinaSkrebunova) January 9, 2019

Мы паставілі таблічку, мы зрабілі ўсё, што маглі. — Alina Skrebunova (@AlinaSkrebunova) January 9, 2019

А кто нибудь из журналистов догадается спросить, когда наконец таки организуют снежные горки для тюбингов и безопасными отвалами и с прокатом , чтобы люди могли кататься, как в нормальных странах ? Или только запрещать умеют? — Kiryl Radkavets (@KirylRadkavets) January 8, 2019

Уся ідэалогія пастаўлена на ўзмоцнены рэжым працы, толькі б скінуць з сябе адказнасць. І ні адна афіц.асоба яшчэ не выступіла з афіц.зваротам. У вас тут палова горада 2 тыдні ішла на самагубства, а вы не бачылі. Аў!! — Alina Skrebunova (@AlinaSkrebunova) January 9, 2019

Когда не доглядели - это одно, когда закрыли глаза - другое. — Сергей Пехтерев (@colorage) January 9, 2019

наблюдаю крепкую умом мамашу, которая скатила на тьюбинге ребенка с горки прямо на расчищенную асфальтовую дорожку.

ну, ожидаемо, что тьюбинг резко затормозил и ребенок вылетел.

проклятый режим, не поставил табличку. — Медовый гомофобик (@mojo_fm) January 8, 2019

ну, зато резко решила так больше не делать. прошла тест тьюбинга, так сказать. — Медовый гомофобик (@mojo_fm) January 8, 2019

— Не будешь есть кашу, отправлю кататься на тюбингах! — Sasha Chebotarév (@_Slashman) January 10, 2019

Тюбинг - это практически обычная шина. Если человек не знает как на этом можно безопасно кататься, то проблема не в шине, а в человеке. Как он потом будет управляться с более сложными механизмами? Он же захлебнётся в тарелке борща! Или перережет артерию замочным ключом! — Дмитрий Эдуардович (@DmitryNaryshkin) January 10, 2019

Против. Если человеку не достаточно таблички чтобы понять потенциальную опасность, то он не нужен этому миру. — Солидный бобёр 🧐 (@dmrlx) January 9, 2019

утомили уже эти стоны про тюбинги... когда я был малой, тюбингов не было – мы катались с горок на заледеневших трупах разбившихся немного раньше детей! было тяжело, но никто не жаловался! — Glamour Gopnique 🍌 (@kazz_by) January 10, 2019

Твит по теме @Bernoff_ Блин, тюбинги для них опасны. Поколение не знающее запаха карбида и не умеющее пользоваться строительными патронами. Кржемелик и Вахмурка

Статьи в рубрике "Мнение" отражают точку зрения исключительно автора. Позиция редакции UDF.BY может не совпадать с точкой зрения автора. Редакция не несет ответственности за достоверность и толкование приведенной информации