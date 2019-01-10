"Он движется!'' В Украине предупредили о грядущей катастрофе на Крымском мосту



Фото: Twitter Roksolana Today&Крым

"Там есть проблема глубины самого Керченского канала. Даже в смежных портах в Крыму надо сейчас большое количество средств выделить для того, чтобы они функционировали, если они пытаются их запустить вопреки санкционному режиму... Никто этого не просчитывал, наобум построили... Реки впадают в Азовское море, несут песок, иловые отложения. Это движение также надо просчитывать".

Построенный Россией Крымский мост являетсяМногочисленные нарушения при строительстве сделали конструкцию моста очень ненадежной, что вылилось в огромные проблемы для оккупантов.Об этом в эфирерассказал министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, ссылаясь на анализ спутниковых снимков моста.заявил Черныш.По его словам, движение моста происходит в разных направлениях:Министр также напомнил, что запуск железнодорожного сообщения по мосту постоянно срывается, сроки переносятся.– подчеркнул представитель украинского Кабмина.Черныш сообщил, что россияне испытывают проблемы и со строительством подъездных путей к Крымскому мосту.– подчеркнул он.Министр также отметил, что строители не учли переток воды из Азовского в Черное море, который несет дополнительные иловые отложения к опорам моста:Также Черныш считает фейковыми испытания моста на прочность, в которых участвовал президент РФ Владимир Путин.– добавил он.