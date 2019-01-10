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"Он движется!'' В Украине предупредили о грядущей катастрофе на Крымском мосту

11.01.2019 11:39 — Разное | UDF  
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Фото: Twitter Roksolana Today&Крым
Конструкция находится в движении даже в спокойную погоду.

Построенный Россией Крымский мост является "бутафорским пропагандистским проектом". Многочисленные нарушения при строительстве сделали конструкцию моста очень ненадежной, что вылилось в огромные проблемы для оккупантов.

Об этом в эфире ObozTV рассказал министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, ссылаясь на анализ спутниковых снимков моста.

"Бравада со стороны строителей моста, что мост якобы такой стойкий, что выдерживает любое землетрясение, не отвечает действительности. На самом деле конструкция моста не такая, как подчеркивают российские специалисты. Он сейчас в спокойном состоянии движется, когда нет землетрясений", – заявил Черныш.

По его словам, движение моста происходит в разных направлениях: "Условно говоря, одни части моста поднимаются вверх, другие движутся вниз. Это связано с тем, что, во-первых, в таком месте построен, во-вторых, из-за конструкции… За счет спутниковых снимков с разных углов мы видим, что разные части моста движутся в разные стороны. Создается напряжение для полотна, по которому движутся автомобили".

Министр также напомнил, что запуск железнодорожного сообщения по мосту постоянно срывается, сроки переносятся.

"Мы констатировали множество нарушений международно признанных практик во время строительства. Несмотря на российскую пропаганду, мы эмпирически доводим до общественности, что, по нашему мнению, это просто бутафорский пропагандистский проект, и он несет угрозу и для тех, кто движется по мосту, и для судоходства", – подчеркнул представитель украинского Кабмина.

Черныш сообщил, что россияне испытывают проблемы и со строительством подъездных путей к Крымскому мосту.

"Строят тоннель около километра в поселке Октябрьское возле Керчи. В прошлом году, когда начали его строить, случился сдвиг грунта и строительство было прекращено. Потом компания из Санкт-Петербурга рассчитала, какие грунты класть под железнодорожное полотно. Обычно рельсы и шпалы укладывают на "подушку" из гравия и соответствующих грунтов. Так они просчитались даже во время выбора – нет таких прочных грунтов сейчас, чтобы построить железнодорожные подъездные колеи к мосту. Опять просчитались и выделили дополнительно 3 млрд рублей только для того, чтобы изменить проекты", – подчеркнул он.

Министр также отметил, что строители не учли переток воды из Азовского в Черное море, который несет дополнительные иловые отложения к опорам моста:

"Там есть проблема глубины самого Керченского канала. Даже в смежных портах в Крыму надо сейчас большое количество средств выделить для того, чтобы они функционировали, если они пытаются их запустить вопреки санкционному режиму... Никто этого не просчитывал, наобум построили... Реки впадают в Азовское море, несут песок, иловые отложения. Это движение также надо просчитывать".


Также Черныш считает фейковыми испытания моста на прочность, в которых участвовал президент РФ Владимир Путин.

"В тестовом режиме проехали несколько КамАЗов во главе с президентом – для такого сооружения это не нагрузка. В советское время танки прогоняли, а тут несколько КамАЗов, причем неизвестно, груженых ли. Для тестов это смешно", – добавил он.

 
 
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Конструкция находится в движении даже в спокойную погоду.
 
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