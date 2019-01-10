В Минске молодая пара, выбивая долг, затащила мужчину в гараж



Фото: пресс-служба Следственного комитета

В столице молодую пару подозревают в вымогательстве, грабеже и незаконном лишении свободы человека. По версии следствия, они по просьбе знакомого занялись выбиванием долгов. Об этомпресс-служба ведомства.Установлено, что 30-летний мужчина в октябре 2018 года по просьбе знакомого взялся помочь с возвращением тому долгов.Обвиняемый вместе с 26-летней подругой встретились с должником возле супермаркета на улице Уборевича, но разговор не сложился. Пара забрала у мужчины телефон и затолкала его в машину, начались угрозы.— рассказали в СК.Тогда пара позвонила матери потерпевшего и потребовала отдать им машину стоимостью более 7 тысяч рублей, при этом угрожая применить насилие к ее сыну. Но, услышав отказ, бросили все и уехали.Во время расследования среди прочего изучили записи с камер наблюдения. Действия фигурантов квалифицировали по трем статьям Уголовного кодекса: незаконное лишение свободы, грабеж и вымогательство. Мужчина под стражей, его подруга — под подпиской о невыезде.Только за вымогательство грозит от 3 до 10 лет лишения свободы. Дело направлено прокурору для направления в суд.