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В Минске молодая пара, выбивая долг, затащила мужчину в гараж
Фото: пресс-служба Следственного комитета
В столице молодую пару подозревают в вымогательстве, грабеже и незаконном лишении свободы человека. По версии следствия, они по просьбе знакомого занялись выбиванием долгов. Об этом
Установлено, что 30-летний мужчина в октябре 2018 года по просьбе знакомого взялся помочь с возвращением тому долгов.
Обвиняемый вместе с 26-летней подругой встретились с должником возле супермаркета на улице Уборевича, но разговор не сложился. Пара забрала у мужчины телефон и затолкала его в машину, начались угрозы.
«В дальнейшем они направились в гараж, который принадлежит девушке. Обвиняемые пытались затащить потерпевшего в подвал гаража, однако у них ничего не вышло по причине активного сопротивления должника», — рассказали в СК.
Тогда пара позвонила матери потерпевшего и потребовала отдать им машину стоимостью более 7 тысяч рублей, при этом угрожая применить насилие к ее сыну. Но, услышав отказ, бросили все и уехали.
Во время расследования среди прочего изучили записи с камер наблюдения. Действия фигурантов квалифицировали по трем статьям Уголовного кодекса: незаконное лишение свободы, грабеж и вымогательство. Мужчина под стражей, его подруга — под подпиской о невыезде.
Только за вымогательство грозит от 3 до 10 лет лишения свободы. Дело направлено прокурору для направления в суд.
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