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В Минске определились, кто будет биться за суверенитет Беларуси

11.01.2019 11:19 — Разное | UDF  
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Фото: Станислав Шаршуков, TUT.BY
Минск определил 30 членов рабочей группы о будущем белорусско-российской интеграции.

Распоряжением премьер-министра Беларуси Сергея Румаса создана рабочая группа по выработке предложений о дальнейшем развитии белорусско-российской интеграции. Ее возглавляет министр экономики Дмитрий Крутой, сообщила пресс-служба правительства.

Согласно документу, рабочая группа будет вырабатывать предложения о дальнейшем развитии белорусско-российской интеграции и вносить их в Совет министров (при необходимости с проектами нормативных правовых актов). Группе также необходимо обеспечить взаимодействие с коллегами из России.

В состав рабочей группы с белорусской стороны помимо Крутого вошли министр энергетики Виктор Каранкевич, глава «Белнефтехима» Андрей Рыбаков, посол Беларуси в России Владимир Семашко, депутат Валерий Воронецкий, сенатор Алла Бодак и заместили руководителей большинства министерств и ведомств. Всего в рабочую группу включено 30 белорусских чиновников.

Дмитрий Крутой после сегодняшнего совещания в Администрации президента заявил: рабочая группа только приступила к формированию повестки переговоров, проводится анализ всей договорной базы Союзного государства, Евразийского экономического союза.

Вместе с тем, подчеркнул он, дата первого заседания рабочей группы еще не определена.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании российско-белорусской рабочей группы для обсуждения различных аспектов интеграции и спорных вопросов 28 декабря 2018 года. От российской стороны группу возглавил министр экономического развития Максим Орешкин. В состав группы также вошли представители различных ведомств, Государственной думы, Совета Федерации и Счетной палаты.

Создание такой структуры было одним из итогов переговоров президентов Беларуси и России 25 декабря. Тогда министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что достигнута договоренность о создании рабочей группы, которая «будет готовить предложения по нашей дальнейшей интеграции и решению тех насущных вопросов, которые беспокоят правительства наших стран».

 
Теги: Минск
 
 
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Минск определил 30 членов рабочей группы о будущем белорусско-российской интеграции.
 
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