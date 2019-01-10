В Минске определились, кто будет биться за суверенитет Беларуси

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Распоряжением премьер-министра Беларусисоздана рабочая группа по выработке предложений о дальнейшем развитии белорусско-российской интеграции. Ее возглавляет министр экономики Дмитрий Крутой, сообщила пресс-служба правительства.Согласно документу, рабочая группа будет вырабатывать предложения о дальнейшем развитии белорусско-российской интеграции и вносить их в Совет министров (при необходимости с проектами нормативных правовых актов). Группе также необходимо обеспечить взаимодействие с коллегами из России.В состав рабочей группы с белорусской стороны помимо Крутого вошли министр энергетики, глава «Белнефтехима», посол Беларуси в России, депутат, сенатори заместили руководителей большинства министерств и ведомств. Всего в рабочую группу включено 30 белорусских чиновников.после сегодняшнего совещания в Администрации президента заявил: рабочая группа только приступила к формированию повестки переговоров, проводится анализ всей договорной базы Союзного государства, Евразийского экономического союза.Вместе с тем, подчеркнул он, дата первого заседания рабочей группы еще не определена.Премьер-министр Россииподписал распоряжение о создании российско-белорусской рабочей группы для обсуждения различных аспектов интеграции и спорных вопросов 28 декабря 2018 года. От российской стороны группу возглавил министр экономического развития. В состав группы также вошли представители различных ведомств, Государственной думы, Совета Федерации и Счетной палаты.Создание такой структуры было одним из итогов переговоров президентов Беларуси и России 25 декабря. Тогда министр финансов РФрассказал, что достигнута договоренность о создании рабочей группы, которая