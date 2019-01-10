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На открытии торгов 11 января растут курсы доллара и российского рубля

11.01.2019 10:59 — Разное | UDF  
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Торги в четверг открылись девальвацией белорусского рубля к доллару и рублю РФ. До сегодняшнего дня курс доллара снижался четыре торговых сессии подряд.

Валютная корзина подорожала на 0,07%, а с начала года уже на 1,73%.

По информации banki24.by по состоянию на 10:02:

Курс доллара вырос на 0,0018 рубля до 2,1550 BYN/USD.

Курс евро опустился на 0,0049 рубля до 2,4802 BYN/EUR.

Курс российского рубля вырос на 0,0072 рубля до 3,2220 BYN/100 RUB.

 
 
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Торги в четверг открылись девальвацией белорусского рубля к доллару и рублю РФ.
 
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