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На открытии торгов 11 января растут курсы доллара и российского рубля
Иллюстративное фото
Валютная корзина подорожала на 0,07%, а с начала года уже на 1,73%.
По информации banki24.by по состоянию на 10:02:
Курс доллара вырос на 0,0018 рубля до 2,1550 BYN/USD.
Курс евро опустился на 0,0049 рубля до 2,4802 BYN/EUR.
Курс российского рубля вырос на 0,0072 рубля до 3,2220 BYN/100 RUB.
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Торги в четверг открылись девальвацией белорусского рубля к доллару и рублю РФ.
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