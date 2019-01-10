На открытии торгов 11 января растут курсы доллара и российского рубля



Иллюстративное фото

Валютная корзина подорожала на 0,07%, а с начала года уже на 1,73%.По информации banki24.by по состоянию на 10:02:Курс доллара вырос на 0,0018 рубля до 2,1550 BYN/USD.Курс евро опустился на 0,0049 рубля до 2,4802 BYN/EUR.Курс российского рубля вырос на 0,0072 рубля до 3,2220 BYN/100 RUB.