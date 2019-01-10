Архиепископ Брестский и Кобринский Иоанн принял участие в «Рождественских встречах» в дошкольном учреждении Ленинского района

В дошкольном учреждении Ленинского района г. Бреста яслях-саде № 10 функционируют две группы для детей 4-7 лет с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Учитывая индивидуальные особенности деток, педагогический коллектив сада делает все возможное, чтобы их детство было ярким и радостным.



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«Рождественские встречи», проводимые ежегодно в саду, собрали представителей православного духовенства, общественных организаций, шефов. Дети ждали гостей и поэтому приготовили праздничный концерт: пели рождественские песни, читали стихи, танцевали.



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Архиепископ Брестский и Кобринский Иоанн поздравил присутствующих со светлым праздником Рождества Христова, поблагодарил всех неравнодушных, милосердных людей, которые готовы прийти на помощь другим в любую минуту.

Детей и родителей поздравили заместитель председателя Брестского областного Совета депутатов, председатель Брестской областной ОО «Белорусский союз женщин» Валентина Пух, депутат Брестского городского Совета депутатов, председатель Ленинской районной г. Бреста РОО «Белая Русь» Татьяна Авдейчук, представители шествующих организаций - Брестской областной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, вагонного участка Брестского отделения Бел.ж.д., ООО «СтройЯкОмСервис», швейного предприятия СООО «Николь Мореф». Группы садика пополнились нужными развивающими играми, книгами, игрушками, канцтоварами.