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В Пинске при пожаре погиб мужчина. Спасли пятерых...

11.01.2019 13:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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C 06-00 часов 10.01.2019г. до 06-00 часов 11.01.2019г. на территории Брестской области зарегистрировано 5 пожаров. 1 человек погиб. Спасены на пожарах 9 человек, эвакуированы - 15.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62441.php

В Пинске при пожаре погиб мужчина. Спасли пятерых...

10.01.2019г., 09-42 в д. Вулька-Телеханская Ивацевичского района произошел пожар в блочном хозяйственном строении, размерами 3х4 м, принадлежащем гр-ке 1960 г.р., пенсионерке. Причина пожара устанавливается.

10.01.2018г., 18-10 в д. Яечковичи Ивановского района произошел пожар в жилом кирпичном доме мансардного типа, размерами 10х10 м, состоит на балансе КУМПП ЖКХ, квартиросъемщик гр-н 1961 г.р., пенсионер. Огнем повреждена кровля на площади 20 кв.м, внутренняя отделка, имущество. Причина пожара устанавливается.

10.01.2018г., 22-38 в г. Пинск произошел пожар на четвертом этаже семиэтажного многоквартирного жилого дома в двухкомнатной квартире, принадлежавшей гр-ну 1943 г.р., пенсионеру. Огнем уничтожена кровать, повреждена внутренняя отделка жилой комнаты, закопчены стены и потолок в квартире. В огне погиб хозяин квартиры. С вышележащего этажа спасено 5 человек (из них 1 ребенок). Причина пожара устанавливается.

11.01.2019г., 02-49 в г. Пинск произошел пожар на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома в трехкомнатной квартире, принадлежащей гр-ке 1985 г.р., находящейся в отпуске по уходу за ребенком. До прибытия подразделений МЧС хозяйка квартиры и ее 6 детей самостоятельно покинули горящую квартиру (эвакуировались в квартиру соседей), после осмотра бригадами СМП с предварительным диагнозом: «отравление продуктами горения», госпитализированы в УЗ «Пинская детская больница». С вышележащего 8 этажа по лестничным маршам спасено 4 человека (из них 1 ребенок), из горящего этажа эвакуировано 15 человек (из них 2 детей). Огнем уничтожено имущество в жилой комнате, закопчены стены и потолок в квартире. Причина пожара устанавливается.

11.01.2019г., 01-50 в д. Дятловичи Лунинецкого района произошел пожар в деревянной хозяйственной постройке, размерами 3х4 м, принадлежащей гр-ке 1937 г.р., пенсионерке. Огнем уничтожена кровля, повреждены стены, имущество. Причина пожара устанавливается.

 
 
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C 06-00 часов 10.01.2019г. до 06-00 часов 11.01.2019г. на территории Брестской области зарегистрировано 5 пожаров. 1 человек погиб. Спасены на пожарах 9 человек, эвакуированы - 15. ...
 
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