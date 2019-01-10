«Брестская лыжня» зовет на старт 12 января

В субботу 12 января 2019 года состоятся соревнования по лыжным гонкам «Брестская лыжня» среди работников системы образования. Соревнования проводятся в рамках городской круглогодичной спартакиады «Здоровье-2019».



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Целью являются укрепление здоровья, развитие высокого уровня физической подготовленности, пропаганда и внедрение здорового образа жизни.

Местом проведения нынешних соревнований будет Брестский гребной канал (ул. Октябрьской революции, 2). Открытие соревнований в 11.00, а первый старт в эстафете — в 11.30.

Общее руководство проведением соревнований осуществляется сектором спорта и туризма Брестского горисполкома. Непосредственное проведение осуществляется главной судейской коллегией. О своем участии заявило уже 40 команд от гимназий, школ и лицея. В каждой команде – 4 учителя, а болеть за них будут их ученики.

На месте проведения соревнования будет организована выездная торговля. Команды-победительницы и призеры соревнований будут награждены кубками и дипломами.