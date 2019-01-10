Почтовая марка «100 лет БССР» вышла в обращение

Министерство связи и информатизации выпустило в обращение почтовую марку «100 лет БССР». Ее номинал «А» соответствует тарифу на пересылку простого письма массой до 20 граммов включительно в пределах Беларуси.





Дизайн марки обеспечила Елена Медведь. Печать офсетная, полноцветная, марка исполнена на мелованной гуммированной бумаге размером 52х29,6 мм. Тираж 60 тысяч экземпляров. Отпечатана марка на РУП «Бобруйская укрупненная типография им. А.Т. Непогодина».

На торжественной презентации нового почтового проекта министр связи и информатизации Беларуси Константин Шульган отметил:

— Это событие весьма значимо для нашей страны. И его запечатление в виде почтовой марки значимо для страны и необходимо.

Присутствовавший на презентации академик-секретарь отделения гуманитарных наук и искусств Национальной академии наук Беларуси Александр Коваленя рассказал об истории создания сперва ССРБ, а затем и БССР:

— В жизни буквально одного поколения произошло необычное событие — провозглашение независимости. И я думаю, что это просто прекрасно — презентация столь замечательной марки.

В день выпуска почтовой марки в обращение, в минском отделении почтовой связи № 1 (это магазин «Филателия» на улице Московской, 16) проводилось специальное гашение на конверте «Первый день».





По материалам сети Интернет.