Уважаемая редакция!

Дети всегда по-своему, по-детски, чувствуют приближение праздника. Особенно такого, как Новый год.

И для того, чтобы поддержать у ребят их искреннюю веру в чудеса, создать приподнятое, праздничное настроение, каждый предновогодний день в нашем детском саду велась незаметная работа.

Для нас, педагогов, это и сложная, и приятная миссия. Ведь мы знаем, что делаем это для тех, кто так верит в Деда Мороза. А это так приятно, что есть в нас и будет в наших детях чувство, которое наполняет любовью, добротой и счастьем.

Дети, приходя в детский сад, ощущали приближение праздника. А родители с удовольствием оценивали наши старания и с приподнятым настроением отправлялись на работу.

Обменявшись положительными эмоциями, все с еще большим желанием ждали приближения Нового года. И пусть он запомнится не только подарками от Дедушки Мороза, но и той теплотой и любовью, которую мы от всей души дарили детям!

С уважением, Е.В.ЛЯШКЕВИЧ, заместитель заведующего по основной деятельности ГУО «Зареченский детский сад.