В настоящее время проблема пьянства и алкоголизма по-прежнему остается одной из самых тревожных и злободневных проблем. Не только взрослые люди, но и молодежь, подростки начинают употреблять алкоголь.

Для детей и подростков характерно развитие пристрастия к алкоголю без формирования физической зависимости. Злоупотребление различными веществами, изменяющими психическое состояние (употребление алкоголя, наркотиков, курение табака), но не доводящее человека до физической зависимости от этих веществ, специалисты называют аддиктивным поведением.

Профилактика алкоголизации подростков – это составная часть профилактики аддиктивного поведения у подростков вообще и первичная профилактика алкоголизма в частности.

Как показывает практический опыт, одних лекций, бесед, проводимых медицинскими работниками и традиционно построенных на раскрытии того вреда для здоровья, который наносит употребление алкоголя, явно недостаточно. Прогнозируемый вред для здоровья после употребления алкоголя представляется для части подростков слишком далеким от настоящей жизни, а некоторыми не воспринимается вообще. Информированность о пагубном влиянии алкоголя не приводит к выработке у подростков антиалкогольного доминирующего стереотипа и, следовательно, недостаточно влияет на последующее формирование зависимости.

Неоценимую помощь в профилактике алкоголизации подростков должны оказать родители, учителя, психологи. Они должны располагать необходимой информацией о том, что за болезнь алкоголизм, как лучше разговаривать с ребенком об алкоголе, как определить, употребляет ли подросток алкоголь, если да, то куда обратиться и что делать. Организуя антиалкогольную профилактическую работу, необходимо, в первую очередь, учитывать психологические особенности подросткового возраста.

В настоящее время для профилактики употребления алкоголя наиболее правильной и эффективной психологи считают так называемую «позитивную профилактику». Позитивная профилактика – это та форма работы, которая позволяет через развитие личности формировать установки на здоровый образ жизни, не запугивая детей. Представляется необходимым делать главный упор на развитие личностных качеств, социальных навыков подростков, обучать детей продуктивным формам поведения, формировать стрессоустойчивость, воспитывать личность, способную самостоятельно и ответственно строить свою жизнь. В подростковый период особенно важно обсуждение проблем общения, отношений со взрослыми и ровесниками.

В 2018 году в Смолевичском районе было выявлено 6 фактов реализации алкогольной, слабоалкогольной продукции и пива несовершеннолетним лицам. Все случаи были рассмотрены на заседаниях административной комиссии Смолевичского райисполкома, а лица, допустившие нарушения, привлечены к ответственности (ответственность за данное нарушение предусмотрена частью 6 статьи 12.17 КоАП — нарушение правил торговли, выразившееся в продаже алкогольной, слабоалкогольной продукции и пива несовершеннолетним – влечет наложение штрафа в размере от 20 до 50 базовых величин).

Отдел экономики Смолевичского райисполкома.