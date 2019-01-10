Товарооборот БУТБ по итогам 2018 года вырос на 32 процента





За 2018 год на Белорусской универсальной товарной бирже было совершено более 361 тыс. сделок, а общая сумма составила 4,3 млрд белорусских рублей.

За 2018 год на Белорусской универсальной товарной бирже было совершено более 361 тыс. сделок, а общая сумма составила 4,3 млрд рублей. По сравнению с 2017 годом товарооборот вырос на 32%, сообщили в БУТБ.

Большая часть товарооборота состоит из сделок в области лесной продукции – 1,73 млрд руб. Это на 38% больше, чем в 2017 году.

Также значительный прирост показала секция металлопродукции. Рост составил 17%, а товарооборот – 1,33 млрд руб. Высокую положительную динамику по итогам 2018 года обеспечила и секция сельхозпродукции – 844 млн руб. и рост в 44%.

«Что ккасаемо экспорта сельхозпродукции, больше всего приросла реализация сыров через биржу – почти в 3 раза до 24 млн руб., в то время как экспортные продажи мяса увеличились на 15% до 17 млн руб., муки – в 2,5 раза до 8 млн руб., рапсового масла – в 1,7 раза до 16 млн руб.», - сообщили в пресс-службе.

По состоянию на 1 января на БУТБ аккредитовано 20 412 компаний, включая 4 105 нерезидентов из 60 стран мира.