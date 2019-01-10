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Снег, порывистый ветер и до -5°С ожидаются в Беларуси 12 января
11.01.2019 13:31 — Разное | Аргументы и факты
В субботу будет преобладать облачная погода. Ночью временами ожидается снег, днем на большей части территории - кратковременный снег. Местами слабая метель. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер будет юго-западный с переходом на западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы достигнут 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов мороза, по юго-востоку при прояснениях - 13-18 градусов ниже нуля. Днем ожидается от минус 5 градусов до плюс 1 градуса.
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На отдельных участках дорог сохранится гололедица.
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