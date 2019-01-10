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Как выглядело домашнее задание в Древнем Египте

11.01.2019 13:25 — Разное | Tut.by  
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Домашнее задание школьника из Древнего Египта сохранилось со второго века нашей эры. Слова на этой табличке покажутся знакомыми многим современным детям, пишет Live Science.


Изображение: British Library Board / livescience.com

Древний урок сохранился на деревянной дощечке, покрытой воском. Этот артефакт размером с современный планшет Британская библиотека купила в ​​1892 году, с 1970-х годов ее не экспонировали. В 2019 году в библиотеке пройдет выставка об эволюции письменности, на ней получится увидеть и старинную домашнюю работу.

На восковой табличке — урок греческого языка. На ней написано «Ты должен принимать советы только от мудрых людей» и «Ты не можешь доверять всем своим друзьям». Ученикам нужно было переписать этот текст. В верхней части — пример, написанный учителем, а нижние строки — попытки ученика скопировать предложения.

Этой табличке около 1800 лет. Скорее всего, она принадлежала мальчику из богатой семьи, именно такие дети могли рассчитывать на образование в древнем Египте. Во второй части домашней работы была таблица умножения и упражнения по чтению.

Интересно, что задание не только тренировало навыки письма у детей, но и давало им урок морали. «Пока не было обнаружено древнеегипетское домашнее задание с текстом: „Если бы твои друзья прыгнули в Нил, ты бы тоже это сделал?“», — шутит обозреватель Livescience.

 
 
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Задание не только тренировало навыки письма у детей, но и давало им урок морали.
 
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