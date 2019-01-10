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Как выглядело домашнее задание в Древнем Египте
Домашнее задание школьника из Древнего Египта сохранилось со второго века нашей эры. Слова на этой табличке покажутся знакомыми многим современным детям, пишет
Древний урок сохранился на деревянной дощечке, покрытой воском. Этот артефакт размером с современный планшет Британская библиотека купила в 1892 году, с 1970-х годов ее не экспонировали. В 2019 году в библиотеке пройдет выставка об эволюции письменности, на ней получится увидеть и старинную домашнюю работу.
На восковой табличке — урок греческого языка. На ней написано «Ты должен принимать советы только от мудрых людей» и «Ты не можешь доверять всем своим друзьям». Ученикам нужно было переписать этот текст. В верхней части — пример, написанный учителем, а нижние строки — попытки ученика скопировать предложения.
Этой табличке около 1800 лет. Скорее всего, она принадлежала мальчику из богатой семьи, именно такие дети могли рассчитывать на образование в древнем Египте. Во второй части домашней работы была таблица умножения и упражнения по чтению.
Интересно, что задание не только тренировало навыки письма у детей, но и давало им урок морали. «Пока не было обнаружено древнеегипетское домашнее задание с текстом: „Если бы твои друзья прыгнули в Нил, ты бы тоже это сделал?“», — шутит обозреватель Livescience.
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Задание не только тренировало навыки письма у детей, но и давало им урок морали.
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