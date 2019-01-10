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Парень с Каменетчины – один из лучших в армейском строю.
11.01.2019 12:23 — Разное | Навiны Камянеччыны
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С августа прошлого года наш земляк рядовой Ярослав Игнатенко успешно несет боевое дежурство. На сегодняшний день он один из наиболее подготовленных и опытных специалистов своего подразделения.
Когда Ярослав Игнатенко получил повестку явится в Каменецкий РВК, даже обрадовался – пройти этот жизненный этап парень хотел. И настроен был на достойное выполнение своих служебных обязанностей. С первых дней в армейском строю Ярослав старательно изучал военную технику, внимательно изучал азы военного дела и не стеснялся задавать вопросы более опытным товарищам, офицерам. Оттого и не удивительно, что уже спустя два с половиной месяца его включили в состав дежурного боевого расчета. Высокое доверие, большая ответственность!
– За время службы я возмужал, окреп физически, стал более ответственным, самостоятельным, развил в себе многие другие черты характера, которые необходимы каждому мужчине. Вдобавок я приобрел ценные технические навыки, которые всегда пригодятся в гражданской, жизни, – делится впечатлениями Ярослав. – Армия многое мне дала. Впереди еще пять месяцев службы. За это время я глубже освою свою воинскую специальность и, конечно, с высоким качеством буду нести боевое дежурство.
Доволен таким ответственным солдатом и начальник радиолокационного узла майор Александр Макаревич:
– Рядовой Игнатенко успел отличиться не только во время несения боевого дежурства. В ходе перевода вооружения, военной и специальной техники на зимний период эксплуатации, выполнения целого ряда других ответственных задач он тоже был одним из лучших. И за это рядовой Игнатенко не раз поощрялся вышестоящим командованием.
Александр Север
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С августа прошлого года наш земляк рядовой Ярослав Игнатенко успешно несет боевое дежурство. На сегодняшний день он один... Сообщение Парень с Каменетчины – один...
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