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Символ года в ОАО «Беловежский» – многотысячное стадо хрюшек
11.01.2019 11:02 — Разное | Навiны Камянеччыны
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Поголовье свиней на свиноводческом комплексе с завершенным циклом производства на 1 января 2019-го – 118 707 голов. Среднесуточные привесы на откорме в 2018 году – 807 граммов. Ежемесячно на переработку в среднем отправляют 16 800 голов. Затраты кормов на килограмм привеса составляют 3, 14 корм. единицы. Рентабельность свиноводческой отрасли более 12 процентов.
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Поголовье свиней на свиноводческом комплексе с завершенным циклом производства на 1 января 2019-го – 118 707 голов. Среднесуточные... Сообщение Символ года в ОАО...
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