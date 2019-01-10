Поголовье свиней на свиноводческом комплексе с завершенным циклом производства на 1 января 2019-го – 118 707 голов. Среднесуточные привесы на откорме в 2018 году – 807 граммов. Ежемесячно на переработку в среднем отправляют 16 800 голов. Затраты кормов на килограмм привеса составляют 3, 14 корм. единицы. Рентабельность свиноводческой отрасли более 12 процентов.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Символ года в ОАО «Беловежский» – многотысячное стадо хрюшек Поголовье свиней на свиноводческом комплексе с завершенным циклом производства на 1 января 2019-го – 118 707 голов. Среднесуточные... Сообщение Символ года в ОАО...