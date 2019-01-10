«Моготекс» выпустил необычный календарь на ткани

В честь благодарности сотрудникам и партнерам за совместную работу ОАО «Моготекс» создал корпоративный календарь на 2019 год, который соединил в себе главную ценность компании – работников и ее основную продукцию – ткань.

Необычный подарок был выпущен в декабре 2018 года в рамках 45-летия ОАО «Моготекс». Руководство компании выразило искреннюю благодарность тем, без кого производство не могло бы существовать – своим сотрудникам. Благодаря им предприятию удалось пройти путь от одного производства до гиганта, объединяющего три фабрики в Могилеве и 4 филиала в Кобрине и Полоцке.

«Каждый раз, когда к нам на предприятие приезжают наши партнеры, они не только восхищаются оборудованием и продукцией, их восторгает то, какой у нас слаженный коллектив. А из чего он состоит? Коллектив – это люди со своим опытом, историей и своей малой родиной», – рассказывает Виктор Матиевич.

Каждая страница календаря посвящена местам, близким сердцу каждого работника. Отсюда они начинали свой путь, который привел их в компанию «Моготекс». Главной особенностью календаря стало нанесение фотоизображения на тканевые основы, которые выпускает компания: огнезащитные, кислостойкие ткани, которые используются для создания специальной одежды и др.

Каждый тканевый снимок соответствует определенному пейзажу – тому месту, которое тесно связано с жизнью ветеранов производства и продолжателями династии текстильщиков.

«Это места, где они первый раз пошли в школу, впервые влюбились. Это та земля, которая с нами всегда, которую мы проносим через прожитые годы», – дополняет Виктор Матиевич.

Такая концепция создания значимого подарка для сотрудников позволила предприятию не только показать свою связь с корнями, но и рассказать, что значит малая родина для каждого из нас.

Весь проект был реализован собственными силами компании ОАО «Моготекс» – от разработки концепции, создания визуального ряда и до разработки формата.

Алина Гришанова, фотограф ОАО «Моготекс», посетила более 30 мест для того, чтобы сделать лучшие снимки. Календарь уже отправился нести уют в дома и офисы партнеров ОАО «Моготекс» из таких стран, как Армения, Грузия, Россия, Казахстан, Молдавия и др.