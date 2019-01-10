ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Моготекс» выпустил необычный календарь на ткани

11.01.2019 14:48 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
«Моготекс» выпустил необычный календарь на ткани
Моготекс

В честь благодарности сотрудникам и партнерам за совместную работу ОАО «Моготекс» создал корпоративный календарь на 2019 год, который соединил в себе главную ценность компании – работников и ее основную продукцию – ткань.

«Моготекс» выпустил необычный календарь на ткани
Фото: Моготекс

Необычный подарок был выпущен в декабре 2018 года в рамках 45-летия ОАО «Моготекс». Руководство компании выразило искреннюю благодарность тем, без кого производство не могло бы существовать – своим сотрудникам. Благодаря им предприятию удалось пройти путь от одного производства до гиганта, объединяющего три фабрики в Могилеве и 4 филиала в Кобрине и Полоцке.

«Каждый раз, когда к нам на предприятие приезжают наши партнеры, они не только восхищаются оборудованием и продукцией, их восторгает то, какой у нас слаженный коллектив. А из чего он состоит? Коллектив – это люди со своим опытом, историей и своей малой родиной», – рассказывает Виктор Матиевич.

Каждая страница календаря посвящена местам, близким сердцу каждого работника. Отсюда они начинали свой путь, который привел их в компанию «Моготекс». Главной особенностью календаря стало нанесение фотоизображения на тканевые основы, которые выпускает компания: огнезащитные, кислостойкие ткани, которые используются для создания специальной одежды и др.

Каждый тканевый снимок соответствует определенному пейзажу – тому месту, которое тесно связано с жизнью ветеранов производства и продолжателями династии текстильщиков.

«Это места, где они первый раз пошли в школу, впервые влюбились. Это та земля, которая с нами всегда, которую мы проносим через прожитые годы», – дополняет Виктор Матиевич.

Такая концепция создания значимого подарка для сотрудников позволила предприятию не только показать свою связь с корнями, но и рассказать, что значит малая родина для каждого из нас.

«Моготекс» выпустил необычный календарь на ткани
Фото: Моготекс

Весь проект был реализован собственными силами компании ОАО «Моготекс» – от разработки концепции, создания визуального ряда и до разработки формата.

Алина Гришанова, фотограф ОАО «Моготекс», посетила более 30 мест для того, чтобы сделать лучшие снимки. Календарь уже отправился нести уют в дома и офисы партнеров ОАО «Моготекс» из таких стран, как Армения, Грузия, Россия, Казахстан, Молдавия и др.

 

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Необычный подарок был выпущен в декабре 2018 года в рамках 45-летия ОАО «Моготекс».
 
Новости дня
Новости разные
 
Старый новый год: обычаи и традиции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
11.01.2019
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика