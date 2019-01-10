Готовим семена к посадке. Советы опытного дачника

Из года в год некоторые хозяева «фазенд» недоумевают: почему урожай их не радует. Вроде бы и семена посеяны вовремя, и удобрения вносились в достатке, да и уход и полив растений был своевременным и качественным.

Причин здесь может быть несколько, уверен дачник с многолетним опытом Евгений САЛАНОВИЧ.

По мнению эксперта, секрет в том, что без знания особенностей выращивания той или иной овощной культуры весьма проблематично достичь желаемого результата. Ведь на рост и развитие растений влияют не только освещенность и плодородие почвы, но и качество семян, сроки их посева, степень загущенности посадок, расположение и высота грунтовых вод на участке и многое другое.

Выбираем свое

Зачастую проблемы начинаются с выбора семян. У многих дачников бытует мнение: засеял огород зарубежными семенами - и урожай обеспечен. Но это не всегда так: для заморских семян могут не подойти наши погодные условия, поскольку они не привыкли к здешнему, зачастую далеко не жаркому лету. Поэтому лучше выбирать отечественные районированные сорта семян, выдержавшие экзамен на наших дачных «сотках».



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Не все дачники знают о достоинствах отечественных сортов и гибридов. Кстати, высевая гибриды, надо помнить, что собранные с них семена сохраняют хорошую наследственность только в первый год посева.

Подготовка к посеву

Важный момент - правильность хранения семян, их отбор, и, главное, подготовка к посеву.

Так, перед посевом надо провести протравливание семян в светлом растворе марганцовки, затем прогреть их в духовке при 50 градусах в течение 1,5-2 часов. Далее выдержать семена в талой воде с добавлением стимулятора роста «Энерген», а на третьи сутки поместить в холодильник для закаливания.

Затем еще сутки необходимо выдержать семена в теплом месте во влажной среде для прорастания. Только после этого они готовы к высеиванию.

Каждый сорт семян высеивается в отдельную емкость. Это могут быть невысокий фанерный или дощатый ящик, продолговатая пластиковая коробка.



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Главное, чтобы у вас была возможность видеть время всходов, а оно у разных сортов растений будет различаться.

Как правило, такая технологическая подготовка семян к посеву и правильный уход за ними никогда не подводят дачника, а значит, хороший урожай обеспечен!