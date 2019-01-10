Власти сделали схему зелёных зон Минска. Активист Кобрусев говорит, что радоваться рано

11 января власти утвердили схему озеленённых территорий Минска. В Беларуси такое произошло впервые, пишет TUT.by. Такая схема нужна для защиты этих зелёных зон он строительства новых торговых центров или отелей, как у нас любят. Но координатор общественной кампании «Город для горожан» Денис Кобрусев сказал, что рано радоваться − власти не внесли туда многие зоны и нарушили закон «О растительном мире».

Схему приняли как раз в связи с требованием новой редакции этого закона. Карту разработал «Минскградо» − это схема столицы, где чётко обозначены границы озеленённых территорий общего пользования: бульваров, скверов, парков, лесопарков и городских лесов. Также бирюзовым отметили территории, которые можно озеленить в будущем. Выглядит это так:

Центральный район

Фрунзенский район

Ленинский район

Московский район

Октябрьский район

Партизанский район

Первомайский район

Советский район

Заводской район

Зачем это надо

Теперь у проектировщиков в архитектурно-планировочных заданиях будут указаны зелёные линии. Они не смогут так просто вырубить там деревья, как это происходило раньше. Также зелёные линии будут учитывать при обсуждении и утверждении новых проектов детального планирования. Если жители настоят, эти зоны оставят в ПДП.

Схема определяет территории потенциальных зелёных зон − там строить тоже нельзя. Например, такая площадка есть за территорией линии электропередачи на улице Калиновского. В своё время местные жители выступили против постройки жилья на этом месте − и власти послушались.

В комитете архитектуры и градостроительства говорят, что в схеме указаны далеко не все зеленые зоны города − например, там нет частного яблоневого сада, деревьев вдоль кольцевой или травы на разделительной полосе на проспекте Дзержинского. Исключительно бульвары, скверы, парки, лесопарки и городские леса.

Комментарий Дениса Кобрусева

В комментарии KYKY координатор «Города для горожан» сказал, что эта схема в идеале должна решить проблему застройки зелёных территорий, «ведь все зелёные территории должны получить границы, охранный статус (в скверах и бульварах нельзя строить, а в парках застройка ограничена)». Но он отмечает, что власти нарушили Закон «О растительном мире», так как не включили в схему многие зелёные зоны, «которые могли бы со временем стать скверами или бульварами». По словам Дениса, при разработке схемы «не смогли выполнить нормы, заложенные в генплане Минска, такие как обеспеченность каждого жителя столицы 21 квадратным метром зелёных насаждений, а также 500-метровый радиус доступности до парка, сквера или бульвара районного значения из любой точки города. Самые густонаселенные районы Минска, Фрунзенский и Московский, так и остались в аутсайдерах по зелёным зонам, хотя ситуацию можно было реально улучшить».

Денис делает такой вывод: схемы дадут гарантии защиты для обозначенных на них зонах, «но все другие зелёные территории в большой зоне риска, и горожанам ещё придется их защищать во время общественных обсуждений».