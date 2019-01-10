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В Беларуси хотят запретить родственникам работать вместе в госорганизациях

11.01.2019 13:18 — Разное | KYKY  
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Сейчас в Беларуси прорабатывают изменения в закон «О борьбе с коррупцией». По словам директора Наццентра законодательства и правовых исследований (НЦЗПИ) Вадима Ипатова, из нового планируют запретить близким родственникам работать вместе в госорганизациях. То есть в тех, где уставной фонд на 50% и больше находится в собственности государства, пишет БелТА.

В начале года президент утвердил план по законопроектам на 2019 год. Там есть и пункт о поправках в антикоррупционный закон. По словам Ипатова, близким родственникам или свойственникам запретят работать вместе в организациях, уставной фонд которых на 50% и больше − государственный. Причём власти хотят ввести ответственность за неуведомление о конфликте интересов на всех государственных должностных лиц. Раньше наказание могли получить только госслужащие.

Кроме того, в законе хотят уточнить вопросы по декларациям. Власти установят перечень доходов, которым не надо декларировать − например, средства, полученные от бонусных программ банков и магазинов. Также законодатели хотят разобраться, как же всё-таки определять стоимость произведений искусства, драгоценных метталов и камней и другого подобного имущества.

Всего по плану в 2019 году разработать 33 законопроекта. Среди них законы о правах людей с инвалидностью, об охране болот, о госрегистрации и ликвидации субъектов хозяйствования. Также власти планируют изменить законы «О валютном регулировании и валютном контроле», «О бухгалтерском учёте и отчётности» и «О туризме».

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Сейчас в Беларуси прорабатывают изменения в закон «О борьбе с коррупцией». По словам директора Наццентра законодательства и правовых исследований (НЦЗПИ) Вадима...
 
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