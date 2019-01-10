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«Умный» бюстгальтер и пес-почтальон: девять невероятных гаджетов с CES 2019
Выставка CES 2019 в Лас-Вегасе подходит к концу. Кроме
Беговая дорожка для кошек
Устройство под названием The Little Cat — это огромное колесо, внутрь которого встроена светодиодная подсветка. По
Таким образом кошки должны заниматься физкультурой и бороться с лишним весом. Настраивать колесо можно с мобильного приложения на смартфоне. Продажи в США начнутся в конце марта по цене в 1800 долларов.
Экзоскелет для переноски грузов
ATOUN, подразделение компании Panasonic,
Одна из разработок называется HIMICO. Это решение призвано обеспечить поддержку при ходьбе в различных условиях. Испытания существующих прототипов показали, что новинка может взять на себя до 19% нагрузки при подъеме на холм и до 17,8% при подъеме по лестнице. Передвижение по пересеченной местности облегчается на 30,7%.
ATOUN Model Y — модель, предназначенная для поднятия грузов. В основе гаджета лежат полимерные материалы, благодаря которым его вес составляет всего 4,4 килограмма. Экзоскелет крепится на талии и поддерживает поясницу человека, когда тот приподнимает или перемещает тяжести. Model Y может применяться в медицине (уход за больными и пожилыми людьми), логистике, промышленности и сельском хозяйстве. Серийное производство этого устройства уже началось.
«Умный» бюстгальтер
От 75% до 80% женщин носят бюстгальтеры «неточного» размера. Разработчики из компании Soma решили им помочь и
После измерения размера в приложении на смартфоне отобразятся предложения о покупке бра необходимого размера.
Somainnofit можно пользоваться несколько раз — например, при изменении веса или беременности. Встроенная батарея поддерживает около 200 измерений, но подзарядить ее не получится. Цена Somainnofit — 59 долларов.
Доставка с помощью робособаки
Компания Continental
Во время показа для журналистов робособака прошла по дороге к крыльцу, поднялась по лестнице, позвонила в дверь и оставила посылку. Все это происходило очень медленно. В соцсетях отметили, что человека за такую скорость давно бы уволили, а журналист The Verge
«Графин», мгновенно нагревающий воду
«Графин» под названием Duo Carafe от компании Heatworks
Устройство использует графитовые электроды, которые воздействуют на минералы в воде. Те в свою очередь повышают температуру жидкости. Устройство работает не от электросети, а от встроенного аккумулятора.
Бритва с подогревом
GilletteLabs - инновационное подразделение компании Gillette -
Менее чем за секунду она нагревается до 45 - 50°С (в зависимости от выбранного режима), «обеспечивая более качественное бритье». Бритва работает от встроенного аккумулятора и подзаряжается от специальной подставки. Цена Heated Razor — 160 долларов, точную дату старта продаж пока не называют.
Боксерская груша с искусственным интеллектом
Устройство под названием BotBoxer — это первая в мире роботизированная боксерская груша с искусственным интеллектом.
Разработчик гаджета, компания SkyTechSport,
Стоимость аппарата — почти 20 тысяч долларов.
Лазерный принтер для маникюра
Компания Anjou
Цена такого лазерного принтера — 699 долларов.
Носимый УЗИ-аппарат, чтобы вовремя ходить туалет
Устройство под названием DFree от компании Triple W
Когда мочевой пузырь наполняется, на смартфон или планшет приходит уведомление о том, что пора в туалет. По задумке, аппарат придаст уверенности индалидам и пожилым людям, у которых есть сложности со справлением нужды. Также это устройство облегчит жизнь тех, кто за ними ухаживает.
Цена DFree — 500 долларов. В США устройство можно взять напрокат за 40 долларов в месяц.
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Кроме телевизоров и ноутбуков на выставке показали и более необычные гаджеты.
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