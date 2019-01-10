«Умный» бюстгальтер и пес-почтальон: девять невероятных гаджетов с CES 2019

Выставка CES 2019 в Лас-Вегасе подходит к концу. Кроме огромных телевизоров и технически продвинутых ноутбуков на ней показывали и куда более необычные гаджеты. Мы собрали самые интересные из них в один материал.

Беговая дорожка для кошек

Устройство под названием The Little Cat — это огромное колесо, внутрь которого встроена светодиодная подсветка. По задумке создателей аппарата, на кошек она действует как лазерная указка — питомец видит огонек, забирается внутрь и барабан начинает вращаться.

Таким образом кошки должны заниматься физкультурой и бороться с лишним весом. Настраивать колесо можно с мобильного приложения на смартфоне. Продажи в США начнутся в конце марта по цене в 1800 долларов.

Экзоскелет для переноски грузов

ATOUN, подразделение компании Panasonic, показало на CES 2019 несколько экзоскелетов.





Одна из разработок называется HIMICO. Это решение призвано обеспечить поддержку при ходьбе в различных условиях. Испытания существующих прототипов показали, что новинка может взять на себя до 19% нагрузки при подъеме на холм и до 17,8% при подъеме по лестнице. Передвижение по пересеченной местности облегчается на 30,7%.

ATOUN Model Y — модель, предназначенная для поднятия грузов. В основе гаджета лежат полимерные материалы, благодаря которым его вес составляет всего 4,4 килограмма. Экзоскелет крепится на талии и поддерживает поясницу человека, когда тот приподнимает или перемещает тяжести. Model Y может применяться в медицине (уход за больными и пожилыми людьми), логистике, промышленности и сельском хозяйстве. Серийное производство этого устройства уже началось.

«Умный» бюстгальтер

От 75% до 80% женщин носят бюстгальтеры «неточного» размера. Разработчики из компании Soma решили им помочь и представили «умный» бюстгальтер Somainnofit. Он автоматически определяет размер груди.



Фото: Nick Summers / Engadget

После измерения размера в приложении на смартфоне отобразятся предложения о покупке бра необходимого размера.

Somainnofit можно пользоваться несколько раз — например, при изменении веса или беременности. Встроенная батарея поддерживает около 200 измерений, но подзарядить ее не получится. Цена Somainnofit — 59 долларов.

Доставка с помощью робособаки

Компания Continental показала концепт доставки с помощью роботов-собак. По задумке, их доставляют в районы на беспилотных электромобилях. После этого "робопсы" несут посылки до двери.

Во время показа для журналистов робособака прошла по дороге к крыльцу, поднялась по лестнице, позвонила в дверь и оставила посылку. Все это происходило очень медленно. В соцсетях отметили, что человека за такую скорость давно бы уволили, а журналист The Verge назвал демонстрацию «самой странной системой доставки», которую он когда-либо видел.

«Графин», мгновенно нагревающий воду



Фото: Heatworks

«Графин» под названием Duo Carafe от компании Heatworks может «мгновенно нагревать холодную воду до заданной температуры во время того, как она льется в кувшин». Максимум - +93°С.

Устройство использует графитовые электроды, которые воздействуют на минералы в воде. Те в свою очередь повышают температуру жидкости. Устройство работает не от электросети, а от встроенного аккумулятора.

Бритва с подогревом

GilletteLabs - инновационное подразделение компании Gillette - показало на CES 2019 бритву с подогревом Heated Razor. Устройство оснащается металлической полоской золотистого цвета, расположенной рядом с пятью лезвиями.



Фото: Will Lipman

Менее чем за секунду она нагревается до 45 - 50°С (в зависимости от выбранного режима), «обеспечивая более качественное бритье». Бритва работает от встроенного аккумулятора и подзаряжается от специальной подставки. Цена Heated Razor — 160 долларов, точную дату старта продаж пока не называют.

Боксерская груша с искусственным интеллектом

Устройство под названием BotBoxer — это первая в мире роботизированная боксерская груша с искусственным интеллектом.



Фото: botboxer.ru

Разработчик гаджета, компания SkyTechSport, установила в грушу множество различных датчиков давления и движения, а также систему на базе ИИ. Вокруг груши расположено несколько столбов, в которых установлены инфракрасные сенсоры. Благодаря всему этому груша может падать и уклоняться, как человек, подстраиваясь под стиль боя тренирующегося.

Стоимость аппарата — почти 20 тысяч долларов.

Лазерный принтер для маникюра



Изображение: Tom's Guide

Компания Anjou продемонстрировала лазерный принтер для нанесения рисунка на ногти. Пользователи могут выбрать одно из 500 готовых изображений или предложить свое. Сначала аппарат наносит на ноготь базовый слой, печатает на нем картинку и потом высушивает его ультрафиолетом. На весь процесс уходит около пяти минут.

Цена такого лазерного принтера — 699 долларов.

Носимый УЗИ-аппарат, чтобы вовремя ходить туалет

Устройство под названием DFree от компании Triple W представляет собой две соединенные коробочки, одна из которых крепится к нижней части живота и с помощью ультразвука определяет степень заполненности мочевого пузыря.



Фото: engadget

Когда мочевой пузырь наполняется, на смартфон или планшет приходит уведомление о том, что пора в туалет. По задумке, аппарат придаст уверенности индалидам и пожилым людям, у которых есть сложности со справлением нужды. Также это устройство облегчит жизнь тех, кто за ними ухаживает.

Цена DFree — 500 долларов. В США устройство можно взять напрокат за 40 долларов в месяц.