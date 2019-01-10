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11 января в редакции газеты в «Іўеўскі край» прошла прямая линия по актуальным вопросам трудоустройства

11.01.2019 — Разное | Ивьевский край  
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11 января в редакции газеты в «Іўеўскі край» прошла прямая телефонная линия по по актуальным вопросам трудоустройства.

На вопросы отвечали представители районной комиссии по координации работы по содействию занятости населения Ивьевского района во главе с председателем комиссии Александром Александровичем Хвасько.

11 января в редакции газеты в «Іўеўскі край» прошла прямая линия по актуальным вопросам трудоустройства

В списке или нет?

«Когда будут проинформированы граждане, о том, что информация о них содержится в базе трудоспособных граждан, не занятых в экономике?»

На этот вопрос ответил председатель комиссии по содействию занятости населения Александр Александрович Хвасько: «Одна из основных задач комиссии – организация информирования граждан, попавших в список незанятых в экономике. База данных формируется за полугодие и актуализируется ежеквартально, следовательно, информирование граждан будет осуществляться ежеквартально.

Первый список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих услуги с возмещением затрат будет сформирован к 1 февраля и утвержден до 8 февраля. Граждан, включенных в список, комиссия проинформирует не позднее 10 февраля.

Трудная жизненная ситуация и ее подтверждение

В редакцию нашей газеты поступил вопрос: «Считается ли наличие у человека заболеваний, являющихся показанием к установлению инвалидности, трудной жизненной ситуацией, при том, что инвалидность не установлена?»

Для начала разберемся: что же является трудной жизненной ситуацией. Это объективное обстоятельство либо совокупность обстоятельств, не зависящих от гражданина, которые человек не может преодолеть за счет имеющихся возможностей.

А на заданный вопрос ответил председатель комиссии по содействию занятости населения Александр Александрович Хвасько: «Данное обстоятельство может быть объективно отнесено к трудной жизненной ситуации. Для подтверждения ситуации, необходимо предоставить соответствующий документ из медицинского учреждения».

Необходимость ухода за нетрудоспособным

«Является ли уход за нетрудоспособным членом семьи или родственником, основанием для полного или частичного освобождения от оплаты коммунальных услуг?», - такой вопрос поступил в редакцию газеты.

На него ответил председатель комиссии по содействию занятости населения Александр Александрович Хвасько: «Уход за нетрудоспособным членом семьи или родственником относится к трудной жизненной ситуации и является основанием для полного или частичного освобождения от оплаты услуг по ценам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание.

Под членом семьи понимается супруг или супруга, родители, усыновители, удочерители, совершеннолетние дети, в том числе усыновленные и удочеренные, родные братья и сестры, внуки, дед, бабка, прадед, прабабка как самого гражданина, осуществляющего уход, так и супруги или супруга.

Для подтверждения ситуации, в комиссию необходимо предоставить соответствующий документ из медицинского учреждения о состоянии здоровья нетрудоспособного, а также документы, подтверждающие родство с ним».

П. ПОДБЕРЕЗНАЯ.

ФОТО С. Зенкевича.

 
 
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11 января в редакции газеты в «Іўеўскі край» прошла прямая телефонная линия по по актуальным вопросам трудоустройства. На вопросы отвечали представители...
 
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