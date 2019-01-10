В Каменецком районе погиб парень, катавшийся на привязанном к машине капоте

Как стало известно, вечером 10 января компания молодых людей решила устроить забаву. Пятеро парней привязали к автомобилю «Мерседес-Бенц 200Д», капот от другой машины и решили прокатиться на нем.

За руль посадили 18-летнюю девушку, которая лишь 1,5 недели назад получила водительские права. По информации ГАИ Бреста и Брестской области, на одном из участков дороги капот с парнями занесло, и устройство столкнулось с опорой ЛЭП.

В результате происшествия 22-летний парень скончался от полученных повреждений на месте происшествия. Еще один 17-летний молодой человек получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства инцидента. Представители ГАИ в очередной раз напоминают, что зимним забавам на дороге не место. Часто необдуманные поступки приводят к трагедии.