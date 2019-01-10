Белорус Илья Ивашко стал финалистом теннисного турнира в Канберре

В Канберре продолжается теннисный турнир с призовым фондом около $55 тыс. Успешно выступает на соревнованиях белорус Илья Ивашко (94-е место в рейтинге ATP).

В полуфинале турнира наш спортсмен встречался с представителем Аргентины Ренцо Оливо (331). Белорус не оставил шансов сопернику и за час оформил выход в финал соревнований, одержав победу в двух сетах – 6:1, 6:3.

За титул турнира в Канберре Илья Ивашко поспорит с польским теннисистом Хубертом Гуркачом (88). Матч предварительно состоится в ночь с 10 на 11 января по белорусскому времени.

Отметим, что успешное выступление в Канберре позволит Илье Ивашко установить личный рекорд в рейтинге ATP. В случае победы в финале белорус займет 82-е место, в случае поражения – 84-е. До этого лучшим показателем Ивашко в рейтинге ATP была 86-позиция.

Напомним, на следующей неделе Илья Ивашко сыграет на первом в нынешнем сезоне турнире серии Большого шлема Australian Open. Его первым соперником станет Малек Жазири (42) из Туниса.