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WSJ раскрыла первые подробности о трех iPhone 2019 года

11.01.2019 15:08 — Разное | Tut.by  
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Издание The Wall Street Journal раскрыло первые подробности о еще не анонсированных iPhone, которые Apple планирует выпустить в этом году. Об этом пишет 9to5mac.


Рендер с предполагаемым дизайном нового iPhone Xs Max. Фото: @OnLeaks

По информации издания, Apple представит три модели смартфона. Две — с экранами с OLED-матрицами, одну — с LCD-панелью. Анонс традиционно должен пройти в сентябре.

Точных названий смартфонов пока не сообщают. Известно, что продолжателя нынешнего iPhone Xs Max оснастят тройной основной камерой. Устройство, которое придет на смену iPhone Xr, получит сдвоенный фотомодуль. Преемника iPhone Xs также оборудуют двойной камерой.

Полностью отказаться от LCD-экранов в своих смартфонах компания планирует только в линейке 2020 года.

 
 
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Анонс новинок традиционно должен пройти в сентябре.
 
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