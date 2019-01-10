МЧС: в Петрикове в результате пожара в квартире погибла женщина

Как стало известно, пожар в квартире, которая находится в многоэтажном жилом доме по улице Бумажкова в Петрикове, произошел около 7 часов утра 10 января. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС.

При вскрытии однокомнатной квартиры спасатели обнаружили хозяйку. 32-летняя женщина находилась на кровати в бессознательном состоянии. Спасти ее не удалось, прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть женщины.

Пожар ликвидирован спасателями. В результате огнем было повреждено имущество в помещении кухни, закопчены стены в квартире. В данный момент устанавливаются причина гибели женщины и причина возгорания.