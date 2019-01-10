МИД России ответил на заявление Лукашенко о потере союзника

Высказывание Александра Лукашенко о возможной потере союзника в лице России прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 11 января.

По ее словам, Россия считает Беларусь надежным союзником и партнером.

«Курс на расширение стратегического взаимодействия с минском не подлежит сомнению. Это закреплено, в частности, в концепции внешней политики нашей страны. Мы считаем, что в рамках союзного государства еще много можно сделать, чтобы повысить эффективность данного интеграционного формата. С этой целью создана соответствующая российско-белорусская рабочая группа», - отметила представитель Российского МИД.

Захарова также сообщила, что стороны уже ведут переговоры, касающиеся компенсации по налоговому маневру, продуктовым поставкам, автоперевозкам.

Напомним, на совещании 10 января в Минске Лукашенко подчеркнул , что практически все проблемы в экономике между Беларусью и РФ решены. Остались небольшие вопросы в сельскохозяйственной, «пищевой» сфере, о поставках белорусской продукции на рынки России.