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МИД России ответил на заявление Лукашенко о потере союзника

11.01.2019 16:15 — Разное | БДГ  
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Высказывание Александра Лукашенко о возможной потере союзника в лице России прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 11 января.

По ее словам, Россия считает Беларусь надежным союзником и партнером.

«Курс на расширение стратегического взаимодействия с минском не подлежит сомнению. Это закреплено, в частности, в концепции внешней политики нашей страны. Мы считаем, что в рамках союзного государства еще много можно сделать, чтобы повысить эффективность данного интеграционного формата. С этой целью создана соответствующая российско-белорусская рабочая группа», - отметила представитель Российского МИД.

Захарова также сообщила, что стороны уже ведут переговоры, касающиеся компенсации по налоговому маневру, продуктовым поставкам, автоперевозкам.

Напомним, на совещании 10 января в Минске Лукашенко подчеркнул, что практически все проблемы в экономике между Беларусью и РФ решены. Остались небольшие вопросы в сельскохозяйственной, «пищевой» сфере, о поставках белорусской продукции на рынки России.

Белорусский президент также заявил, что российская сторона противоречит духу договоренностей. Если стороны не решат вопрос компенсации Минску потерь от налогового маневра, Беларусь может потерять своего единственного союзника в западном направлении.

 
Теги: Минск
 
 
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Высказывание Александра Лукашенко о возможной потере союзника в лице России прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 11 января. По ее...
 
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