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МИД России ответил на заявление Лукашенко о потере союзника
Высказывание Александра Лукашенко о возможной потере союзника в лице России прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 11 января.
По ее словам, Россия считает Беларусь надежным союзником и партнером.
«Курс на расширение стратегического взаимодействия с минском не подлежит сомнению. Это закреплено, в частности, в концепции внешней политики нашей страны. Мы считаем, что в рамках союзного государства еще много можно сделать, чтобы повысить эффективность данного интеграционного формата. С этой целью создана соответствующая российско-белорусская рабочая группа», - отметила представитель Российского МИД.
Захарова также сообщила, что стороны уже ведут переговоры, касающиеся компенсации по налоговому маневру, продуктовым поставкам, автоперевозкам.
Напомним, на совещании 10 января в Минске Лукашенко
Белорусский президент также
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Высказывание Александра Лукашенко о возможной потере союзника в лице России прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 11 января. По ее...
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