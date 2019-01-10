В филиале «Жлобинские электрические сети» РУП «Гомельэнерго» был проведён конкурс детского рисунка. Ребятам, чьи родные и близкие трудятся здесь, на предприятии, предложили отразить через творчество то, какой они видят энергетику сегодня, а также пофантазировать о будущем.

На конкурс было представлено около 20 рисунков, каждый из которых заслуживал внимания.

Все дети были награждены дипломами и призами, а их творческие работы отправились в РУП «Гомельэнерго» для участия в областном этапе конкурса «Энергетика сегодня и завтра». И вот результаты объявлены. Среди призёров – двое маленьких жлобинчан. Это восьмилетняя Александра Сергеенко (отец девочки, Алексей, трудится на предприятии мастером участка по техническому обслуживанию, ремонту зданий и сооружений) и Иван Семенков, возраст которого умиляет уже сам по себе – мальчишке 3 года 6 месяцев. Его отец, Денис, работает заместителем начальника Жлобинской ТЭЦ. Ребята вместе с родителями были приглашены в Гомель на торжественное награждение, где им вручили памятные призы.

Юлия АНДРОСОВА.

Фото предоставлено предприятием.

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