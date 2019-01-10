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На сколько в Беларуси в 2018 году подорожали товары и услуги

11.01.2019 16:32 — Разное | Tut.by  
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Цены на товары и платные услуги в 2018 году выросли на 5,6%. Власти прогнозировали, что по итогам этого года инфляция в Беларуси не должна превысить 6%.


Фото носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Больше всего в прошлом году подорожали услуги — на 8,1% (в декабре — на 1,2%). Продовольственные товары стали за 2018 год дороже на 5,7% (в декабре — на 1,2%), а непродовльственные — на 3,8%. При этом на непродовольственные товары в декабре зафиксировали дефляцию 0,1%. При этом инфляция в декабре составила 0,8%.

Напомним, что цены на товары и платные услуги в 2017 году выросли на 4,6%, в 2016 году — на 10,6%, а в 2015 году — на 12%.

Ранее в Нацбанке отмечали, что в Беларуси усилились девальвационные ожидания населения на фоне ослабления российского рубля относительно других валют. При этом дополнительную турбулентность на внутреннем валютном рынке для курса белорусского рубля обеспечивает само население, из-за того что сократило продажу иностранной валюты.

Ранее Александр Лукашенко поставил перед правительством задачу к концу нынешней пятилетки снизить инфляцию до 3−4% в год. По его мнению, сейчас нет оснований для роста цен. «В этом году 5−6% мы должны по стране иметь инфляцию. В следующем — 4−5%. Мы должны выйти на 3−4%. Не надо 1,5%, как в Европе или в Америке. Потому что инфляция — это тоже чья-то заработная плата. И мы еще не настолько сегодня нащупали рыночным образом ту цену, при которой будет рентабельной та или иная продукция. Поэтому пускай будет 3−4% к концу пятилетки», — заявил Александр Лукашенко.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Цены на товары и платные услуги в 2018 году выросли на 5,6%. Власти прогнозировали, что по итогам этого года инфляция в Беларуси не должна превысить 6%.
 
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